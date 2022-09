Indie omezila vývoz rýže, očekává se růst globálních cen

Bombaj - Indie zakázala vývoz zlomkové rýže a na export několika druhů rýže uvalila dvacetiprocentní clo. Snaží se tak podpořit zásobování domácího trhu a zmírnit domácí ceny vzhledem k tomu, že podprůměrné monzunové deště negativně ovlivnily pěstování rýže. Předpokládá se, že kroky k omezení exportu povedou k růstu globálních cen této základní potraviny, uvedla agentura Reuters. Indie je největším vývozcem rýže na světě.

"Nastane značný tlak na potravinovou bezpečnost v mnoha zemích," uvedl ekonom Phin Ziebell ze společnosti National Australia Bank. Růst cen rýže by podle analytiků mohl vést ke zdražování také u dalších obilnin. "Pro ceny potravin je to inflační krok," řekl k postupu Indie analytik Ole Houe ze společnosti IKON Commodities. "Mohlo by to vyvolat růst cen pšenice a kukuřice," dodal.

Indie se na globálních dodávkách rýže podílí více než 40 procenty. Mezi její hlavní konkurenty na světovém trhu patří Thajsko, Vietnam a Barma. Podle obchodníků budou zvyšovat ceny také vývozci rýže z těchto zemí. Zdražení pravděpodobně rychle pocítí největší světoví dovozci rýže Čína a Filipíny.

Čína patří mezi největší dovozce indické zlomkové rýže, kterou využívá jako krmivo pro zvířata. Obchodníci předpokládají, že Čína se nyní bude snažit nahrazovat zlomkovou rýži kukuřicí.