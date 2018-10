Pohled jednu z obětí neštěstí na předměstí Amritsaru ve státě Paňdžáb, kde se stovky lidí nahrnuly na koleje, aby měli co nejlepší výhled na ohňostroj. Následně je smetl rychlostní vlak, mrtvých jsou desítky.

Pohled jednu z obětí neštěstí na předměstí Amritsaru ve státě Paňdžáb, kde se stovky lidí nahrnuly na koleje, aby měli co nejlepší výhled na ohňostroj. Následně je smetl rychlostní vlak, mrtvých jsou desítky. ČTK/AP/Prabhjot Gill

Dillí - Představitelé indických drah a místní politici se vzájemně obviňují z odpovědnosti za páteční železniční neštěstí, které si podle nejnovějších údajů vyžádalo již 59 mrtvých a 57 zraněných. Oznámila to dnes agentura Reuters. Příčiny se podle úřadů vyšetřují.

Neštěstí se stalo na předměstí Amritsaru ve svazovém státě Paňdžáb, kde se stovky lidí nahrnuly na koleje, aby měli co nejlepší výhled na ohňostroj, odpalovaného u příležitosti populárního hinduistického svátku dašahra, ale neslyšeli přijíždějící rychlík. Pozůstalí a místní obyvatelé si stěžují, že vlak ani nezahoukal, aby varoval dav, ani nezastavil.

"Každý rok sleduji dašahru odtud a nikdy dřív se nic takového nestalo. Železnice měly vlak zastavit či zpomalit, řekla agentuře Reuters Dípa Kumáríová, která oslavám přihlížela z terasy svého domu. "Všichni tady vědí, že kvůli ohňostroji se shromáždí velký dav," dodala.

Indické státní dráhy, z velké části postavené během britské koloniální nadvlády, čelí kvůli bezpečnosti již dlouho kritice. Politickou prioritou ale bylo zachovat nízké ceny jízdenek pro 23 milionů cestujících, kteří železnicí denně dojíždějí, což se podle kritiků po desítky let promítalo do nedostatečných investic do infrastruktury.

Indické vlaky podle údajů zveřejněných parlamentem zabily v letech 2015 až 2017 na kolejích 49.790 lidí.

Páteční nehoda byla nejhorší za několik let. Ale Manódž Sinh, který má ve vládě na starosti provoz čtvrtého největšího železničního systému na světě, prohlásil, že železničáři nemohou nést zodpovědnost za osoby na kolejích.

"Železnice nemohou být obviňovány. Železnice nebyly informovány o oslavách. Proč se pořádaly právě tam? "řekl novinářům ministr Sinh, který dnes ráno navštívil místo neštěstí, obklopen úředníky a policisty.

Podél trati v Amritsaru bylo ještě roztroušeno potrhané a zakrvácené oblečení. Policie se stále snaží upřesnit počet obětí, protože některá těla byla rozdrcena k nepoznání.

Během dašahry se pálí figuríny mytologických démonů a slavnost může provázet i ohňostroj. Na záběrech, přehrávaných v televizích a v sociálních médií, je v pozadí vidět obrovskou hořící figurínu a vybuchující rachejtle, zatímco se najednou do popředí přiřítí vlak. Mnohé oběti si zrovna natáčely dění na mobilní telefony.

Svědci také uvedli, že páteční oslava byla o několik hodin odložena kvůli pozdnímu příchodu hlavního hosta, a tak se nakonec časově shodla s příjezdem vlaku podle jízdního řádu. Hněv se tak obrátil proti hlavnímu hostovi, bývalé paňdžábské poslankyni Naodžót Kaur Siddhuové, která na oslavy dorazila pozdě a pak odešla těsně před neštěstím.

Bikrámdžít Singh Madžíthijá, vůdce regionální strany Akálí Dal, uvedl, že ohňostroj se obvykle odpaluje nejpozději při západu slunce. "Bylo to strašné. Organizátoři musí vysvětlit, proč došlo ke zpoždění," prohlásil.

Ale exposlankyně Siddhuová prohlásila, že v Amritsaru hořely figuríny na šesti místech a většina z nich byla poblíž trati. "Dráhy měly přinejmenším nařídit, aby vlak zpomalil. Taková velká chyba," řekla v televizi.