Indická bilance úmrtí po covidu-19 překonala 200.000

Dillí - Indie za poslední den zaznamenala 3293 úmrtí po nemoci covid-19 a více než 360.000 nově nakažených koronavirem. V obou případech jde o rekord. Celková bilance zemřelých tím překonala 200.000, píše agentura Reuters. Indie už týden hlásí více než 300.000 nových případů infekce denně.

Druhá nejlidnatější země světa s téměř 1,4 miliardy obyvatel hranici 200.000 úmrtí po covidu-19 překonala jako čtvrtá na světě po Spojených státech, Brazílii a Mexiku. Mnoho odborníků se přitom domnívá, že skutečné počty infikovaných jsou výrazně vyšší.

Za posledních 24 hodin se v Indii podle agentury AP potvrdilo 362.757 nových nákaz. Celková bilance nakažených od začátku pandemie tak činí skoro 18 milionů, odborníci nyní upozorňují na tamní nebezpečnější mutaci viru. Poslední rekordní přírůstek infikovaných země zaznamenala v pondělí, kdy hlásila 350.000 nově nakažených. Šlo přitom o páté globální denní maximum v řadě. Celková bilance úmrtí po nemoci covid-19 v Indii vystoupila na 201.187, v uplynulém týdnu přitom přibývalo více než 2000 obětí denně.

První úmrtí po nemoci covid-19 Indie zaznamenala 12. března loňského roku ve státě Karnátaka. Hranici prvních 50.000 obětí překonala po pěti měsících. V říjnu počet mrtvých dosáhl 100.000, letos v lednu 150.000. Počty nově zemřelých poté klesaly zhruba do poloviny března, kdy opět začaly strmě narůstat.

Po celý minulý týden v zemi umíralo 2000 lidí denně, nemocnice jsou vytížené a personál vyčerpaný. V zemi se nedostává kyslíku a některé rodiny se snaží pro své blízké obstarat kyslíkové bomby, volná nemocniční lůžka nebo léky na sociálních sítích. Mrtví se spalují i na parkovištích, v některých městech je z nich vidět ohně i v noci.

Situace v Indii vyvolává obavy v celém světě a mnoho zemí pomáhá. Zdravotní odborníci poukazují na to, že rychlý nástup infekce souvisí i s tím, že se konala shromáždění při hinduistických svátcích a v některých státech rovněž předvolební shromáždění. Svůj podíl viny nese podle expertů i vláda, která předčasně vyhlásila úspěch v boji proti koronaviru, což vedlo k laxnosti a nedodržování ochranných opatření.

V Dillí platí uzávěra stejně jako v jižní státech Karnátaka a Maháráštra. Až do 6. května je uzavřen také středoindický stát Čhattísgarh, kde za týden přibylo 100.000 nakažených. Jihoindická Kérala patřila ke státům, které si na začátku epidemie vedly dobře, nyní ale přibývá nakažených rychle i tam, avšak lidé neumírají jako jinde v Indii. Kérala má jeden z nejlepších zdravotnických systémů v zemi, má také zásoby kyslíku - nyní je ve skladech 570 tun, přičemž denně jich potřebuje 110 tun. Ani tam ale není dostatek nemocničních lůžek a zdravotníci lidem doporučují léčit se doma.

Ačkoli je Indie výrobcem vakcín proti covidu-19, sama naočkovala první dávkou desetinu svých obyvatel a dvěma dávkami pouze 1,5 procenta. Od soboty ale rozšiřuje očkovací program pro občany nad 18 let.

Americký odborník na infekční choroby Fauci obvinil zejména bohaté země, že v případě Indie selhaly. V rozhovoru s listem The Guardian řekl, že by se svět měl spojit a společně pomoci v tragédii, která potkala Indii. Tamní situaci považuje za důsledek nerovnosti ve světě. "Jediná možná reakce na pandemii je globální reakce, a to znamená vyrovnané podmínky v celém světě. Toho jsme bohužel nedosáhli," řekl Fauci.

"Toto je navzájem propojený svět. Země mají odpovědnost navzájem, zejména, když jste bohatá země a jednáte se státy, které nemají zdroje a možnosti jako vy," dodal.

K těm, kdo se zatím zapojili do pomoci Indii, patří USA, Británie, Francie, Německo, Austrálie, Irsko, Belgie, Rumunsko, Lucembursko, Portugalsko a Švédsko. Mnohé posílají kyslík, ventilátory, zdravotní potřeby a USA dají k dispozici také vakcíny.