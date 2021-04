Indicie směřují k tomu, že by mělo padat hodně gólů, řekl Trpišovský

Londýn - Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský očekává, že by ve čtvrtečním úvodním čtvrtfinále Evropské ligy na půdě Arsenalu mohl být k vidění ofenzivní zápas s brankami. Nahrává tomu i fakt, že Pražané mají problémy se složením defenzivy a mohou využít jen jediného klasického stopera Davida Zimu. Kouč červenobílých vybíral ze tří variant a už je rozhodnutý, jak obranu poskládá.

"Oba dva týmy jsou ofenzivní. Arsenal dává hodně gólů, vytváří si hodně šancí, my také. Máme nějaké problémy v defenzivě, nevíme, jak to bude s brankářskou jedničkou. Arsenal dostal v Premier League dvakrát za sebou tři góly. Indicie směřují k tomu, že by mělo padat hodně gólů a být hodně šancí," řekl Trpišovský při on-line tiskové konferenci.

"Když to mám srovnat s Rangers, kteří hráli hodně defenzivní fotbal, Arsenal je naopak věrný své tradici. Hrají hodně dopředu, jsou to hodně ofenzivní hráči. Soupeř má skvělé hráče a myslím, že my také ukázali, že v Evropě dokážeme být nebezpeční. Určitě to bude jiné než v předchozím kole s Rangers," dodal Trpišovský.

Postrádá hned tři stopery Ondřeje Kúdelu, Simona Deliho a Davida Hovorku a hrát nemůže ani další střední zadák Taras Kačaraba, který není na soupisce. "Budeme si muset nějak poradit. Měli jsme v podstatě tři varianty, protože musíme mít ještě variantu i směrem do zápasu, kdybychom museli nějak reagovat. Už jsme rozhodnutí, jak to vyřešíme," prohlásil Trpišovský.

Stále není jisté, zda bude moci po zranění nasadit brankářskou jedničku Ondřeje Koláře. "Je to hodně specifická situace, když vám chybí čtyři stopeři a ještě k tomu nevíte, jestli budete mít jedničku brankářskou k dispozici. Zvlášť na takové úrovni a s takovým týmem jako Arsenal. I když jako trenér mládežnických kategoriích jsem se s podobnými situacemi potkal, někdy nás bylo jen 11," podotkl Trpišovský.

"Samozřejmě v defenzivě je to daleko citelnější. Je tam důležitá souhra a soupeř má tak kvalitní hráče, že jsou schopni potrestat každé zaváhání. Víme, že nejsme v jednoduché situaci. Ale kádr je dostatečně široký, hráči i na tréninku rotují v určitých pozicích. Náš styl je takový, že hráči jsou připravení zaskočit na jiných pozicích. Na stoperu bude hráč, který tam normálně nehraje. Naštěstí to víme s předstihem a máme na to tři dny, které nám pomohou s určitým nácvikem," dodal Trpišovský.

Na rozdíl od soubojů s Leicesterem a Rangers slávisté tentokrát začnou dvojzápas venku. V předchozích dvou kolech vyřazovací fáze doma na úvod remizovali a na hřištích soupeřů v odvetě zvítězili shodně 2:0.

"Jsme v jiné pozici než předtím. Kdyby se nám venku podařilo vstřelit gól, je to vždy příjemné. Máte větší ambici hrát nahoru, i za cenu toho, že nějaký gól třeba dostanete. Na druhou stranu hrajeme u protivníka, který je doma silný. Dvakrát jsme byli úspěšní tím, že jsme zvládli venkovní odvety. Musíme k tomu přistoupit stejně, jako kdyby to byla odveta venku. Otázka je, co nám soupeř dovolí a jak budeme kvalitní," uvedl Trpišovský.