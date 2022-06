Indexy: Na byt v Praze lidé vydělávají přes 17 let, v republice více než 15 let

Praha - Na nový byt v Praze s plochou 70 metrů čtverečních lidé vydělávají přes 17 let, o 2,4 roku více než loni. Vyplývá to z indexu dostupnosti bydlení CG-Index zpracovávaný developerem Central Group. V celé republice je pak nutno podle Indexu prosperity Česka na pořízení bytu vynaložit více než 15 ročních mezd. V Česku je tak pořízení vlastního bydlení podle analytiků České spořitelny a portálu Evropa v datech nejnákladnější v Evropské unii. Zástupci obou indexů to dnes uvedli na tiskových konferencích.

CG-Index, který pracuje s daty z Informačního systému o průměrném výdělku ministerstva práce a vychází z analýzy Central Group, Trigemy a Skansky, počítá s průměrnou hrubou měsíční mzdou v metropoli 50.363 korun a cenou nového bytu o 10,4 milionu korun. Z toho vychází, že na byt je potřeba 17,3 ročních mezd, před pěti lety do bylo 12,7.

Podle zakladatele a šéfa Central Group Dušana Kunovského panuje na stavebním trhu obrovská nejistota, za kterou stojí mnoho faktorů. Především stoupající inflace a ceny stavebních materiál či energií. Připomněl nejistotu ohledně stavebního zákona, který loni schválila vláda Andreje Babiše (ANO), ale kabinet Petra Fialy (ODS) prosadil odklad hlavních částí a připravuje novelu. "Hlavně potřebujeme jasná pravidla," řekl dnes Kunovský.

V porovnání s českými sousedními státy dosáhnou lidé na nový byt například v Berlíně, Vídni i Varšavě zhruba za devět let. V Bratislavě to je podle CG-Indexu skoro 15 let.

Podle Indexu prosperity Česka je potřeba na získání stavebního povolení v Česku průměrně 246 dnů, stejně jako v Pobřeží slonoviny. V Dánsku a Finsku je to přitom něco málo přes dva měsíce. Kunovský uvedl, že v Praze se připravuje 134.000 nových bytů, ale ročně se dokončí jen okolo 3000. "Praha potřebuje kvůli deficitu z minulých let stavět minimálně 10.000 až 15.000 nových bytů ročně," řekl Kunovský.

Podle hlavního ekonoma České spořitelny David Navrátila jsou největším problémem stavební předpisy, zpoždění stavby nabírají při územním rozhodnutí. "V zahraničí je dohoda s obcemi relativně rychlá. Je tam jednoznačnější, co z toho obec získá. Špatně nastavené rozdělení daní je u nás demotivující," řekl Navrátil. Kunovský dlouhodobě navrhuje řešení v úpravě daní na Principu 10+5, snížení DPH u nových bytů z 15 na 10 procent a pět procent dát městům a obcím.

Podle odhadů Central Group hodnota všech bytů v přípravě v Praze v současné době činí 1,4 bilionu korun a státu by z nich na DPH plynulo přes 180 miliard korun.

Stavební společnosti provedly v roce 2021 podle Českého statistického úřadu stavební práce v hodnotě 579 miliard korun, což je meziročně o 8,1 procenta více. Nejvíce stavebních prací proběhlo na území hlavního města Prahy a s větším odstupem následoval kraj Jihomoravský. Tři čtvrtiny z celkového objemu připadaly na novou výstavbu, rekonstrukci a modernizaci.