Indexu pražské burze se ani napošesté nepodařilo vymanit z červených čísel

Praha - Pražská burza dnes pošesté v řadě oslabila. Index PX klesl o 0,12 procenta na 1352,98 bodu. Dolů ho táhly hlavně akcie energetické společnosti ČEZ a Komerční banky. Vyplývá to z údajů na webu burzy. Koruna dnes mírně oslabila vůči euru, zatímco k dolaru lehce zpevnila.

Se ztrátou uzavřelo dnešní obchodování sedm ze 13 titulů ovlivňujících hodnotu indexu PX. Další dvě emise stagnovaly a zbylé čtyři zaznamenaly růst.

Nejvýrazněji oslabily akcie společnosti ČEZ. Jejich cena klesla o 1,18 procenta na 752 koruny. "Akcie skupiny ČEZ reagovaly hlavně na vývoj cen komoditní elektřiny a emisních povolenek. Elektřina i emisní povolenky dnes na burze zlevňovaly," uvedl Patrik Štefek ze společnosti Wood & Company.

Nedařilo se ani cenným papírům operátora O2 Czech republic či Komerční bance. Akcie O2 zlevnily o necelé procento na 255 Kč za kus, emise Komerční banky odepsala 0,62 procenta.

Naopak mezi ziskové tituly se zařadila Česká zbrojovka či technologická společnost Avast. Cenné papíry výrobce zbraní z Uherského Brodu zdražily o 3,42 procenta na 544 Kč. Podle Štefka byla příčinou přítomnost aktivního kupce, který očekává, že oslabování titulu již skončilo. Emise Avastu zpevnila o 0,65 procenta a uzavřela dnešní obchodování s kurzem 169,10 Kč.

Z bankovních titulů obchodovaných v Praze zaznamenala růst pouze Erste. Akcie rakouského bankovního domu si polepšily o 0,51 procenta na 989,20 Kč za kus.

Koruna dnes oslabila k euru a mírně posílila vůči dolaru

Koruna dnes ve srovnání s pondělním závěrem oslabila k euru o šest haléřů. V 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 25,52 Kč/EUR. Vůči dolaru česká měna naopak posílila o tři haléře na 21,92 Kč/USD.

Ekonomka Komerční banky Jana Steckerová upozornila, že koruna prorazila silnou hladinu odporu 25,50 Kč/EUR. Tím se podle ní zřejmě otevřela cesta k dalšímu oslabení, přestože tržní úrokové sazby ve svých cenách již zahrnují zpřísnění měnové politiky do konce letošního roku o 125 bazických bodů. "Zhoršující se covidová situace však bude domácí měnu zřejmě držet na slabších úrovních i nadále," dodala Steckerová.

Podle ředitelky společnosti Next Finance Markéty Šichtařové bude muset centrální banka znovu připomenout trhu, že to myslí opravdu vážně s dalším výrazným zvýšením úrokových sazeb. "Každopádně v letošním roce je pro korunu zakletá hladina 25,25 Kč/EUR, kterou nedokáže překonat na delší čas. Až se to koruně povede, otevře se před ní prostor k posílení až k hladině 25,00 Kč/EUR," uvedla Šichtařová.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,46 25,52 Kč/USD 21,95 21,92

Zdroj: Patria Online