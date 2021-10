Index: Úrokové sazby hypoték stouply v září na letošní maximum

Praha - Průměrná úroková sazba hypoték v září stoupla o 0,15 bodu na 2,57 procenta a je nejvyšší od začátku letošního roku. Vyplývá to z indexu společnosti Broker Consulting. Tempo růstu už předčilo i očekávání mnoha odborníků, podle kterých by sazby u pětileté fixace mohly na konci roku vyšplhat nikoli ke třem, ale ke čtyřem procentům.

"Úrokové sazby hypoték jdou nahoru ještě rychleji, než jsme odhadovali. Je tedy pravděpodobné, že u fixace na pět let dosáhnou sazby tří procent už na konci října. Poslední, nejsilnější obchodní kvartál, tak bude pro klienty a banky velmi složitý. Již v následujících dnech je třeba počítat se zvýšením sazeb u všech poskytovatelů hypoték o 0,4 až 0,7 procentního bodu. Je jasné, že hypoteční úvěry tak skokově podraží," uvedl hlavní analytik Broker Consulting Martin Novák.

Jistotu ohledně pokračujícího zvyšování sazeb přineslo na sklonku září zasedání bankovní rady České národní banky, která skokově zvýšila základní úrokové sazby o 0,75 procentního bodu. ČNB zvyšuje sazby v reakci na rychlý nárůst inflace a není vyloučeno, že je bude zvyšovat i v dalších měsících. Otázkou je tedy o kolik. Inflační tlaky v české ekonomice jsou totiž velmi silné a nelze je označit za čistě 'dovezené', jelikož do inflace stále více zasahují i domácí vlivy v podobě růstu mezd.

V případě sazeb čtyři procenta u pětiletých fixací očekává Novák zbrzdění hypotečního trhu či dokonce jeho úplné zastavení. Noví žadatelé o hypotéku se pak budou muset postupně adaptovat na nové podmínky a budou o to více zvažovat, zda si úvěr mohou dovolit.

Sekundárním efektem nárůstu sazeb by pak podle Nováka mohlo být zklidnění situace na nemovitostním trhu. Pro prodávající by mohlo být obtížnější nalézt pro své nemovitosti vhodné kupce, což by mohlo vést k zastavení růstu cen a případně i k mírné korekci.

"Dlouhodobým problémem nemovitostního trhu je ale pomalá výstavba, která se navíc může ještě zhoršit. Na vině je růst cen materiálů, kvůli němuž developeři nebudou schopni či ochotni postavit a následně prodat nemovitosti za nasmlouvané ceny. Taková situace ale paradoxně může ceny nemovitostí zafixovat nebo dokonce způsobit jejich zvýšení právě kvůli zdražení vstupních surovin,“ dodal Novák.