Praha - Růst českého exportu se v prvním pololetí příštího roku zastaví. Výkonnost českého vývozu slábne, jak ubývá zakázek, slábne poptávka v zahraničí a výrobní kapacita firem je plně využita. Ukazuje to Index exportu, který sestavuje Asociace exportérů a Raiffeisenbank. V září stoupl vývoz tuzemských firem o jedno procento meziročně.

"Evropské i české předstihové indikátory jsou na pěti, respektive čtyřletých minimech a exportní index má taktéž namířeno k nule. Pravděpodobně ještě v prvním čtvrtletí se bude držet ještě těsně nad nulou, ale dnes je již téměř jisté, že s největší pravděpodobností v průběhu prvního pololetí příštího roku se ponoří pod nulu," uvedl místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk.

Hospodářský cyklus se podle něj začíná neúprosně hlásit a významní světoví politici mu navíc "házejí klacky pod nohy". "Pokud by došlo k rychlejšímu posilování koruny na základě opatření centrálních bankéřů, problémy exportérů se prohloubí, respektive urychlí," dodal.

Dosud ale slabší kurz české koruny domácím exportérům posledních pár měsíců pomáhá. "Podle odhadu Indexu Exportu, hodnota českého exportu v roce 2018 překoná loňský rekord na úrovni 3,5 miliardy českých korun (v národním pojetí)," uvedla hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Vývoz zboží z České republiky do zahraničí by měl letos vzrůst o dvě procenta na nový rekord v přeshraničním vyjádření - 4,3 bilionu korun po loňských 4,2 bilionu Kč. Bilance zahraničního obchodu by měla být opět kladná, přebytek se proti loňským 443 miliardám sníží na 375 miliard korun, uvedla již dříve asociace.