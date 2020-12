Index rizika zůstává na 5. stupni, zhoršily se všechny ukazatele

Praha - Index rizika epidemie covidu-19 v Česku zůstává na 80 bodech. Druhý den se tak drží na nejvyšším pátém stupni pohotovosti, který značí kritický stav. Od středy se ale zhoršily všechny ukazatele, podle nichž se rizikové skóre počítá. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Na pátém stupni pohotovosti je už index ve všech krajích Česka.

Reprodukční číslo, které udává průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, stouplo ze středeční 1,0 na 1,19. Pokud je pod jedničkou, znamená to, že epidemie zpomaluje. Pod tuto hranici sice kleslo o vánočních svátcích, epidemiolog a poradce premiéra Roman Prymula ale upozorňoval, že by se tím "neopájel". Na testy chodilo výrazně méně lidí než předtím a byli to hlavně lidé s příznaky a ti, které na test poslal lékař.

Roste rovněž počet nových případů za posledních 14 dní v přepočtu na 100.000 obyvatel. Ve středu to bylo zhruba 1006 případů, dnes 1087. Mezi lidmi staršími 65 let bylo za poslední dva týdny v přepočtu na 100.000 obyvatel 872 nově nakažených, což je proti středě nárůst o 70 případů. Zhoršuje se i podíl pozitivních testů na celkovém počtu testovaných.

Rizikové skóre od středy vzrostlo téměř v každém regionu země, pouze v Ústeckém kraji zůstalo na 76 bodech, což je spodní hranice pátého stupně. Stejnou hodnotu má index také v Plzeňském a Jihomoravském kraji. Nejhorší situace je v Moravskoslezském a Královéhradeckém kraji, kde je skóre na 89 bodech.

Opatření v celém Česku odpovídají pátému stupni podle rozhodnutí vlády od neděle, a to minimálně do 10. ledna. Uzavřít se například musela většina obchodů a lidé se mohou potkávat v menších počtech. Zároveň se také v neděli začalo v Česku očkovat proti covidu.

Rizikové skóre PES ke dnešnímu dni v krajích

Kraj Stupeň rizik Skóre PES Karlovarský 5. 81 Plzeňský 5. 76 Vysočina 5. 80 Jihomoravský 5. 76 Liberecký 5. 80 Praha 5. 85 Jihočeský 5. 81 Ústecký 5. 76 Olomoucký 5. 80 Zlínský 5. 84 Moravskoslezský 5. 89 Středočeský 5. 85 Pardubický 5. 85 Královéhradecký 5. 89 ČR 5. 80

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví