Index rizika epidemie covidu zůstává třetí den ve čtvrtém stupni

Praha - Index rizika epidemie covidu-19 v Česku zůstává třetí den se 71 body ve čtvrtém stupni. Zjednodušené reprodukční číslo kleslo na 0,85, další tři parametry ovlivňující hodnotu indexu se ale zhoršují, na výsledné skóre to zatím nemá vliv. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví. Z krajů je v pátém stupni pouze Moravskoslezský, nejméně bodů má nově Jihomoravský kraj. Opatření v celém Česku od neděle odpovídají pátému stupni, a to minimálně do 10. ledna.

Údaje z posledních dní ale nejsou podle dřívějšího vyjádření ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška nebo epidemiologa a poradce premiéra Romana Prymuly příliš reprezentativní. Na testy o vánočních svátcích totiž chodilo výrazně méně lidí než předtím a byli to hlavně lidé s příznaky a ti, které na test poslal lékař.

Reprodukční číslo se pod 1,0 drží už třetí den a klesá. Při hodnotě pod jednou epidemie zpomaluje. Prymula v neděli uvedl, že by se hodnotou čísla R "vůbec neopájel". Další tři parametry, které hodnotu indexu ovlivňují, se postupně zhoršují. Jde hlavně o počty nakažených lidí a také seniorů za posledních 14 dnů.

V krajích je index PES většinou ve čtvrtém stupni, v pátém je pouze Moravskoslezský kraj. Čtyři kraje dělí od pátého stupně jeden bod, jde o Liberecký, Královéhradecký, Pardubický a Zlínský. Nově je nejnižší skóre v Jihomoravském kraji, kde kleslo ze 71 bodů na 64. Spolu s tím stoupl počet bodů v Praze ze 61 na 66, hlavní město přitom mělo nejnižší skóre delší dobu. Praha si pět bodů připsala za zvýšení průměrné pozitivity testů.

Rizikové skóre PES ke dnešnímu dni v krajích

Kraj Stupeň rizik Skóre PES Jihomoravský 4. 64 Praha 4. 66 Karlovarský 4. 66 Olomoucký 4. 66 Středočeský 4. 71 Jihočeský 4. 71 Plzeňský 4. 71 Ústecký 4. 71 Vysočina 4. 71 Liberecký 4. 75 Královéhradecký 4. 75 Pardubický 4. 75 Zlínský 4. 75 Moravskoslezský 5. 79 ČR 4. 71

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví