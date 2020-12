Index rizika epidemie covidu je pátý den na nejvyšším stupni

Praha - Index rizika v protiepidemickém systému PES je v Česku pátý den na nejvyšším, pátém stupni pohotovosti. Od pátku do dneška se drží na 76 bodech ze sta. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. V Česku zatím oficiálně platí čtvrtý stupeň PES. Pokud se rizikové skóre drží v horším stupni aspoň tři dny, může to být podle dřívějších informací ministerstva důvodem k zavedení přísnějšího stupně opatření proti nemoci covid-19. Zpřísnění opatření vláda projedná ve středu.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pondělí řekl, že pokud s ohledem na vývoj epidemie navrhne zpřísnění, opatření by se změnila s účinností od pátku 25. prosince. Podle původního plánu opatření by měly být v pátém stupni uzavřeny i obchody s výjimkou prodeje základních potřeb a provozovny služeb, které zatím vláda nechávala oproti plánu opatření otevřené. Podle Blatného se už ale v pátém stupni s výjimkami z opatření nepočítá.

V jednotlivých regionech se rizikový index PES dostal až na 86 bodů, a to v Karlovarském kraji. Nejnižší byl opět v Jihočeském kraji s 68 body a v Praze se 71 body, což je ještě na úrovni čtvrtého stupně. Ve všech ostatních krajích už je rizikové skóre na úrovni pátého stupně.

Rizikové skóre PES k dnešnímu dni v jednotlivých krajích:

Kraj Skóre PES Stupeň pohotovosti Praha 71 4 Jihomoravský 81 5 Jihočeský 68 4 Karlovarský 86 5 Vysočina 81 5 Královéhradecký 81 5 Liberecký 76 5 Moravskoslezský 85 5 Olomoucký 76 5 Pardubický 76 5 Plzeňský 81 5 Středočeský 76 5 Zlínský 80 5 Ústecký 76 5 ČR 76 5

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví