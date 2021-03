Index: Povinné ručení v únoru v průměru zdražilo o 62 Kč

Praha - Průměrná cena povinného ručení letos v únoru činila 6682 korun, což byl proti lednu nárůst o 62 Kč. Za tuto částku bylo možné podle Broker Consulting POVIndexu sjednat povinné ručení pro vůz Škoda Octavia 1,6 TDI, 85 kW, což je typický vůz, kterým jezdí české domácnosti. Loni v únoru činila průměrná hodnota povinného ručení podle indexu 6779 Kč, přičemž ještě na konci roku 2019 byla na hodnotě 7655 Kč.

Únorový mírný nárůst je daný zvýšením ročního pojistného u odpovědnosti z provozu vozidel v hlavním městě, ke kterému přistoupilo několik pojišťoven. I přes drobný nárůst zůstává únorová hodnota nadále pod úrovní dlouhodobé průměrné hodnoty indexu, která činí 6919 Kč.

POVIndex uvádí průměr cen za celou ČR, v jednotlivých regionech se průměrná cena liší. V Praze se ceny povinného ručení pohybují v průměru o 9,6 procenta výše, naopak řidiči ve městech o velikosti Benešova za něj zaplatí průměrně o 11,9 procenta méně.

Průměr ročního pojistného pro vozidla v Praze se podle indexu v únoru ustálil na 7392 Kč, zatímco ve stejném období minulého roku to bylo 7646 Kč. U malého města je meziroční rozdíl cen mnohem menší, jak ukazuje porovnání aktuální hodnoty 5972 Kč s loňskou 5911 Kč.

"Rozdíl v cenách je dán konkrétní daty o nehodovosti, takže i dvě města podobné velikosti mohou být v různých krajích naceněná jinak. Ve velkých městech je riziko vzniku nehody samozřejmě o poznání vyšší, uvedl analytik neživotního pojištění Broker Consulting Jiří Váchal.

Cenu povinného ručení ovlivňuje i věk a místo bydliště řidiče a jeho řidičské zkušenosti. Nejrizikovějšími skupinami jsou řidiči do 21 let a senioři starší 75 let. Sazbu povinného ručení dále ovlivňují parametry vozidla, frekvence placení, informace o nájezdu kilometrů, frekvenci a rozsahu přestupků.

Podle České kanceláře pojistitelů, která vychází z průměrných cen na trhu všech členských pojišťoven a započítává i bonusové slevy, se POVIndex od Broker Consulting pohybuje až o více než 50 procent nad reálnou průměrnou cenou pojištění na trhu. Hodnota pojistného za jeden vybraný model vozidla nemůže být vypovídající tak, jako je kompletní informace o průměrné ceně se zahrnutím všech aspektů včetně vlivu bonusu či malusu, dodala kancelář.

V Česku loni přibylo 169.000 vozidel se sjednaným povinným pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla. Celkem tak má takzvané povinné ručení 8,575 milionu vozidel. Poskytuje jej 12 pojišťoven.