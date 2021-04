Index: Povinné ručení v březnu v průměru zlevnilo o 160 Kč

Praha - Průměrná cena povinného ručení letos v březnu činila 6522 korun, což byl proti únoru pokles o 160 Kč. Za tuto částku bylo možné podle Broker Consulting POVIndexu sjednat povinné ručení pro vůz Škoda Octavia 1,6 TDI, 85 kW, což je typický vůz, kterým jezdí české domácnosti. Jde o nejnižší hodnotu od začátku tohoto roku.

Loni v březnu byla hodnota indexu o bezmála 300 korun vyšší, a sice 6819 korun. K letošnímu březnovému snížení přispěly především úpravy ceníků několika pojišťoven, které se nejvýrazněji projevily snížením sazeb v Praze. Zde se tak průměrné pojistné dostala nejníže za existenci POVIndexu,tedy od roku 2019.

"Úpravy ceníků některých pojišťoven směrem dolů se v březnu nejvýrazněji promítly do cen povinného ručení v Praze, kde se průměr pojistného ustálil na částce 7206 korun. V případě menších měst činil průměr pojistného 5838 korun,“ uvedl k březnovému vývoji cen analytik neživotního pojištění Broker Consulting Jiří Váchal.

POVIndex uvádí průměr cen za celou ČR, v jednotlivých regionech je průměrná cena odlišná. V Praze se ceny povinného ručení pohybují v průměru o 9,5 procenta výše, naopak řidiči v menších městech typu Benešov za něj zaplatí průměrně o 11,7 procenta méně. Zatímco letos v březnu činil v Praze průměr ročního pojistného pro vozidla 7206 Kč, ve stejném období minulého roku to bylo 7646 Kč. U malého města je meziroční rozdíl cen menší, jak ukazuje porovnání aktuální hodnoty 5838 Kč s loňskou 5992 Kč.

Cenu povinného ručení ovlivňuje i věk a místo bydliště řidiče a jeho řidičské zkušenosti. Nejrizikovějšími skupinami jsou řidiči do 21 let a senioři starší 75 let. Sazbu povinného ručení dále ovlivňují parametry vozidla, frekvence placení, informace o nájezdu kilometrů, frekvenci a rozsahu přestupků.

Podle České kanceláře pojistitelů, která vychází z průměrných cen na trhu všech členských pojišťoven a započítává i bonusové slevy, se POVIndex od Broker Consulting pohybuje až o více než 50 procent nad reálnou průměrnou cenou pojištění na trhu. Hodnota pojistného za jeden vybraný model vozidla nemůže být vypovídající tak, jako je kompletní informace o průměrné ceně se zahrnutím všech aspektů včetně vlivu bonusu či malusu, dodala kancelář.

V Česku loni přibylo 169.000 vozidel se sjednaným povinným pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla. Celkem tak má takzvané povinné ručení 8,575 milionu vozidel. Poskytuje jej 12 pojišťoven.