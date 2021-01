Index PES zůstal k dnešku na 87 bodech

Praha - Rizikový index protiepidemického systému PES zůstal k dnešku na 87 bodech. Tři ze čtyř sledovaných kritérií se mírně zhoršily, naopak jeden ukazatel se mírně zlepšil. Dvanáctý den se tak skóre, podle kterého se v Česku řídí opatření proti šíření nemoci covid-19, drží na pátém, nejvyšším stupni pohotovosti. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví. Pátý stupeň znamená mimo jiné komunitní šíření nákazy.

V sobotu se proti pátku mimo jiné zvýšilo zjednodušené reprodukční číslo z 1,2 na 1,22. Vedle toho opět mírně vzrostl průměr nakažených na 100.000 obyvatel za poslední dva týdny a čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory. Naopak dál se snížil podíl hospitalizovaných s covidem, u kterých se nákaza prokázala až v nemocnici. V sobotu jich bylo 52,8 procenta, o den dřív 53,5 procenta.

Současná protikoronavirová opatření, která odpovídají pátému stupni, mají podle rozhodnutí vlády platit nejméně do 22. ledna. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek v pátek uvedl, že denně přibývá kolem 3000 seniorů starších 65 let s covidem-19, zřejmě se nakazili kolem Vánoc. Zlepšení epidemické situace se podle něj očekává po 10. lednu, kdy by se měly začít projevovat přísnější restrikce platné od 27. prosince. V nemocnicích, které jsou nyní přetížené, se situace stabilizuje podle Duška nejdříve 15. ledna.

Hodnotu indexu PES ministerstvo zdravotnictví od středy určuje podle pozměněné metodiky. Výpočet už nezohledňuje relativní pozitivitu testů na nový typ koronaviru, místo něj počítá právě s podílem hospitalizovaných nezachycených v komunitě za posledních 14 dní. Další tři sledovaná kritéria jsou zjednodušené reprodukční číslo, počet nově pozitivních za posledních 14 dní a počet nově pozitivních lidí ve věku od 65 let v posledních dvou týdnech.

V ČR v sobotu přibylo 8406 případů covidu, v týdnu nejméně

Testy v sobotu v Česku potvrdily 8406 nových případů nákazy koronavirem, což je v tomto týdnu nejméně, ale zhruba o 3400 více než minulou sobotu. Od březnového počátku epidemie se nemocí covid-19 prokazatelně nakazilo 831.165 lidí, přibližně tři čtvrtiny se již uzdravily. Aktivních případů nákazy je 160.546. Počet nakažených, kteří skončili v nemocnici, proti pátku klesl zhruba o šest stovek na 6741. Z toho 1072 je ve vážném stavu. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Údaje z posledních dnů ale ministerstvo většinou ještě zpětně reviduje.

Celkový počet zemřelých s onemocněním covid-19 dosáhl 13.115. V sobotu do statistiky přibylo 69 zemřelých s potvrzeným onemocněním covid-19, v předchozí dny to bylo kolem 150 zemřelých s covidem.

O víkendech a svátcích laboratoře provádí méně testů než v pracovní dny, takže je i méně prokázaných nákaz. V sobotu zpracovaly 20.894 PCR testů, z toho dvě pětiny byly pozitivní. Provedených testů bylo ale přibližně o 17.000 méně než v předchozí dny v týdnu, naproti tomu proti sobotě v minulém týdnu jich bylo o 7000 více.

Česko je za poslední týden v počtu úmrtí lidí s covidem-19 na obyvatele na pátém místě a v počtu případů nákazy na druhém.

Deset zemí světa, které mají za týden nejvíce úmrtí s koronavirem na milion obyvatel:

Země Denní průměr úmrtí na milion obyv. Lichtenštejnsko 33,71 Litva 27,81 San Marino 21,05 Slovinsko 15,05 Česká republika 14,53 Slovensko 14,08 Británie 12,05 Chorvatsko 11,94 Lotyšsko 11,89 Maďarsko 11,43

Deseti zemí světa, které mají za týden nejvíce nových případů koronaviru na milion obyvatel:

Země Denní průměr případů na milion obyv. Irsko 1225,3 Česká republika 1034,90 Británie 876,59 San Marino 841,87 Izrael 806,21 Panama 771,57 USA 746,96 Švédsko 736,86 Andorra 687,80 Černá Hora 683,96

Zdroj: ourworldindata.org