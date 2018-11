Kyjev - Ruské ministerstvo zahraničí obvinilo Ukrajinu, že úmyslně vyprovokovala incident mezi ruskými a ukrajinskými loděmi u Kerčského průlivu, a proto si ještě dnes předvolá ukrajinského chargé d´affaires. Uvedla to mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová.

"Na ministerstvo zahraničí bude dnes předvolán ukrajinský chargé d´affaires kvůli agresivnímu a provokativnímu počínání ukrajinské strany," řekla mluvčí televizi Rossija 24.

"Je jasné, že je to provokace, promyšlená ohledně času, místa a podoby," řekl agentuře RIA Novosti náměstek ruského ministra zahraničí Grigorij Karasin. "Cíle jsou jasné: 'otřást' Ukrajinou vyhlášením stanného práva, zmobilizovat protiruské nálady na Západě a zpřísnit protiruské sankce," usoudil. "Je zjevné, že na tomto pozadí bude pro Porošenka snazší rozvinout předvolební kampaň," dodal.

Prezidentské volby na Ukrajině mají být v březnu příštího roku. V průzkumech veřejného mínění zatím vede šéfka opozice, bývalá premiérka Julija Tymošenková, která se podle těchto poznatků těší přibližně dvojnásobné podpoře voličů (v rozmezí 14 až 21 procent dotázaných) než nynější šéf státu. Značná část voličů je ale dosud nerozhodnutá.

Parlament v Kyjevě bude hlasovat o stanném právu, sejde se RB OSN

Ukrajinský prezident Petro Porošenko dnes řekl, že předloží parlamentu návrh na vyhlášení stanného práva v zemi kvůli sérii nedělních incidentů mezi ruskými a ukrajinskými vojenskými loděmi v Kerčském průlivu. Vyhlášení stanného práva by podle něj neznamenalo omezení občanských práv a svobod ani plnou mobilizaci. Zálohy by nicméně měly být připraveny, dodal Porošenko podle agentury Unian na zasedání Rady národní bezpečnosti a obrany. Situací se dnes bude rovněž zabývat na mimořádném zasedání Rada bezpečnosti OSN, svolaná podle zdrojů agentury AFP na žádost Moskvy i Kyjeva.

Náčelník generálního štábu Viktor Muženko dnes podle sdělení ministerstva obrany nařídil, aby byly veškeré ukrajinské ozbrojené síly uvedeny do stavu pohotovosti. Na moře podle vojenského serveru mil.in.ua míří veškeré lodě ukrajinského námořnictva.

Ukrajinský prezident také řekl, že dnes by měl o situaci v Černém moři, kde ruské speciální jednotky v neděli u poloostrova Krym zabavily tři ukrajinské lodě, jednat s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem a s představiteli zemí Evropské unie.

Porošenko očekává, že parlament návrh na vyhlášení stanného práva schválí. Poslanci se na mimořádné schůzi sejdou v 17:00 SEČ, sdělil předseda parlamentu Andrij Parubij.

Agentura Unian připomněla, že stanné právo na Ukrajině může být zavedeno v případě ozbrojeného útoku nebo hrozby agrese a ohrožení nezávislosti nebo územní celistvosti státu. Úřadům, armádě nebo místním správám dává zvláštní pravomoci a může vést k omezení ústavních práv a svobod občanů.

Ukrajinské námořnictvo v neděli oznámilo, že ruské speciální jednotky zabavily v Černém moři tři jeho lodě, přičemž při incidentu utrpěli zranění dva členové ukrajinské posádky. Ukrajinci obvinili Rusy, že na jejich lodě stříleli. Ruská tajná služba FSB, pod níž spadá i pohraniční stráž, později potvrdila, že ruské jednotky ukrajinská plavidla u poloostrova Krym zadržely. Informovala, že k jejich zastavení použila zbraně, přičemž byli zraněni tři příslušníci ukrajinského námořnictva.

Dnes náčelník generálního štábu Muženko podle agentury Unian uvedl, že na třech lodích bylo dohromady 23 ukrajinských námořníků a velení o nich nemá žádné zprávy. "Nic o nich nevíme, máme jen informaci o šesti zraněných, dva z nich byli zraněni vážně," řekl Muženko podle Unianu na zasedání Rady národní bezpečnosti a obrany v brzkých ranních hodinách.

Rusko v Kerčském průlivu postavilo most vedoucí na anektovaný poloostrov Krym, otevřen byl letos v květnu. Podle stížností ukrajinské strany omezuje svobodnou plavbu z Černého do Azovského moře.

Rusko obnovilo civilní lodní dopravu v Kerčském průlivu

Ruské úřady dnes obnovily v Kerčském průlivu dopravu pro civilní plavidla. Podle agentury TASS to oznámil šéf krymských námořních přístavů Alexej Volkov. Pohyb v průlivu byl v neděli omezen poté, co ruské bezpečnostní složky zadržely v Černém moři tři ukrajinské lodě, které údajně nelegálně vpluly do ruských vod.

Zástupce krymské pohraniční stráže Anton Lozovoj v neděli oznámil, že všechny tři zadržené lodě budou přesunuty do přístavu v Kerči. Podle zdrojů agentury Reuters byly lodě do přístavu dopraveny dnes ráno. Žádné z plavidel neneslo známky poškození.

Kyjev vyzval Moskvu k okamžitému propuštění ukrajinských lodí a námořníků. Ukrajinský prezident Petro Porošenko dnes mimo jiné oznámil, že kvůli incidentu předloží parlamentu návrh na vyhlášení stanného práva v zemi. Do stavu pohotovosti byly podle generálního štábu také uvedeny veškeré ukrajinské ozbrojené síly.

Porošenko má dnes o situaci v Černém moři jednat také s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem a s představiteli zemí EU. Kvůli incidentu se rovněž sejde Rada bezpečnosti OSN.

Před ruským velvyslanectvím v ukrajinské metropoli se v neděli večer na protest proti zadržení plavidel sešla skupina demonstrantů. Před budovu položili papírové lodičky a pneumatiky a na pozemek velvyslanectví házeli světlice. Podle listu Ukrajinska pravda pak v noci na dnešek nedaleko budovy ruského velvyslanectví shořel automobil s poznávacími značkami ruské diplomatické mise. Policie incident prošetřuje.