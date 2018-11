Moskva - I přes vyhlášení válečného stavu na Ukrajině dnes pokračoval spor s Ruskem hlavně prohlášeními politiků. Média hlásí posilování ruských vojenských kapacit na anektovaném ukrajinském poloostrově Krym, například o další jednotku vyzbrojenou raketami S-400 Triumf, stejně jako potíže Rusů při cestování na Ukrajinu. Americký prezident Donald Trump pohrozil, že by mohl kvůli nedělnímu incidentu v Kerčském průlivu zrušit schůzku s ruským prezidentem Vladimirem Putinem plánovanou na okraj summitu G20 v Argentině.

"Žijte obyčejným životem. Pracujte, studujte, roďte," vzkázal z jednání ukrajinské vlády premiér Volodymyr Hrojsman spoluobčanům v deseti správních oblastech Ukrajiny, kde je zaváděn válečný stav. Tento krok je podle premiéra odpovědí na "agresi našeho nepřítele, který ještě nedávno byl naším (dobrým) sousedem".

Ukrajina se rozhodla vyhlásit válečný stav v reakci na nedělní incident v Kerčském průlivu, kde ruští pohraničníci ostřelovali a zadrželi tři lodě ukrajinského vojenského námořnictva i s jejich posádkami. Kvůli osvobození námořníků se Kyjev obrátil na Evropský soud pro lidská práva.

Ruský prezident na oplátku opět obvinil Kyjev, že zosnoval "provokaci" v průlivu mezi Černým a Azovským mořem, aby oživil skomírající šance Petra Porošenka v prezidentských volbách. Ty se mají konat na konci března.

"Vojenské lodě vpadly do výsostných vod Ruské federace, neodpovídaly a nebylo jasné, co se chystají udělat. Jak měli pohraničníci jednat? Kdyby jednali jinak, všichni by skončili před soudem," řekl Putin.

Ukrajinské úřady s odvoláním na souřadnice ukrajinských dělových člunů Nikopol a Berdjansk a remorkéru Jany Kapu v době incidentu tvrdí, že Rusko napadlo a ukořistilo ukrajinské vojenské lodě ještě v mezinárodních vodách Černého moře. Rusko se tím podle Kyjeva dopustilo agrese, se zadrženými námořníky by mělo zacházet podle ženevské konvence o válečných zajatcích.

"Jasné je, že od Ruska očekáváme, že zajatí námořníci budou propuštěni, očekáváme také, že Rusko zadržené lodě vrátí," prohlásil na adresu 24 Ukrajinců a trojice lodí mluvčí německé vlády Steffen Seibert. Jménem vlády také kritizoval fakt, že se ukrajinští zajatci objevili v ruské televizi.

Prezident Porošenko dnes podle prezidentské kanceláře podepsal zákon, který potvrzuje výnos o válečném stavu. Kancelář také zveřejnila konečné znění tohoto výnosu. Média připomínají, že válečný stav byl na Ukrajině vyhlášen vůbec poprvé, nehledě na anexi Krymu a konflikt s proruskými separatisty na východě země, který si za čtyři roky vyžádal více než 10.000 mrtvých.

Jako první pocítili důsledky současné krize Rusové cestující na Ukrajinu: v úterý na dvou kyjevských letištích odmítli povolit vstup do země více než 70 Rusům, další už v pondělí v Minsku nevpustili do letadel mířících do Kyjeva.

"Panika sice nevypukla, ale někteří obyvatelé se rozhodli doplnit si zásoby krup, soli a cukru, které kupovali ve velkém," napsal list Kommersant o náladě v separatisty ovládaných částech Donbasu na východě Ukrajiny. Panují také obavy o důchody, za kterými musejí penzisté z Doněcka či Luhanska a okolí jezdit na území kontrolované kyjevskou vládou.