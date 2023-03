Inauguraci Petra Pavla zaznamenaly světové tiskové agentury

Společná schůze obou komor Parlamentu, na které nově zvolený prezident Petr Pavel složil slib do rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS), 9. března 2023, Vladislavský sál, Pražský hrad.

Společná schůze obou komor Parlamentu, na které nově zvolený prezident Petr Pavel složil slib do rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS), 9. března 2023, Vladislavský sál, Pražský hrad. ČTK/Vondrouš Roman

Praha - Zpráva o dnenším nástupu Petra Pavla do funkce prezidenta České republiky se objevila v řadě západních médií, především v servisu zpravodajských agentur, jejichž texty přebíraly další redakce. Připomínají Pavlovo vítězství nad "populistou" Andrejem Babišem a také odchod Miloše Zemana, který podle nich rozděloval českou společnost. Zemanovo úřadování podrobněji rozebírá například polská agentura PAP, která poukázala i na exprezidentův odklon od Ruska ve světle agrese Moskvy na Ukrajině.

Krátce poté, co Pavel na Pražském hradě složil prezidentskou přísahu, vydaly zprávy na toto téma agentury Reuters, AP, AFP i Bloomberg. Texty se pak objevily na webech listů The Washington Post a The Guardian nebo na stránce rozhlasové stanice Radio France Internationale.

Agenturní zprávy připomínaly Pavlovu armádní minulost, z jeho politického programu zdůrazňují především podporu Ukrajiny a slib pracovat na sjednocování společnosti. AFP jej popisuje mimo jiné jako "válečného hrdinu" s odkazem na operaci z roku 1993, při níž pomohl zachránit francouzské vojáky ze srbského obklíčení během bosenské války.

AP si v poměrně obsáhlé zprávě všímá i "nečekaného" momentu inaugurace, při kterém Pavel na balkoně Hradu odhalil prezidentskou standartu ukradenou v roce 2015 skupinou Ztohoven. "Byla ukradena ze střechy Hradu uměleckou skupinou, která ji nahradila obřím kusem pánského spodního prádla. Trenýrky měly symbolizovat blízké vztahy Zemana s Ruskem a Čínou a následně se staly symbolem kritiky jeho úřadování," píše AP.

"V mnoha hodnoceních desetiletého období Zemana jako prezidenta se nejčastěji zdůrazňuje, že přispěl k vyvolání ostrých rozporů v české společnosti. Vyčítalo se mu překračování litery ústavy či balancování na její hraně," napsala zase polská agentura PAP. Připomněla také Zemanův ostrý slovník používaný vůči politickým odpůrcům a novinářům. Zeman byl také stoupencem visegrádské čtyřky, kterou spolu s Českem tvoří Maďarsko, Polsko a Slovensko, a "politiky na všechny azimuty"; podle kritiků to skončilo podporou Ruska a Číny, přičemž s Ruskem pak Zeman skoncoval po napadení Ukrajiny, dodává PAP.

"Česko má nového prezidenta a spolu s ním mění i politický kurz," napsal na svém serveru rakouský deník Kurier.