Imunolog Hel: Třídit pro očkování nejen podle věku, ale i zdraví

Praha - Lidé by se pro očkování proti covidu-19 měli třídit nejen podle věku, ale i podle zdravotního stavu. Imunolog Zdeněk Hel, který působí na univerzitě v Alabamě a je součástí iniciativy vědců Sníh to napsal na facebooku. Zásadní je podle něj také zajištění vakcíny pro všechny zdravotníky, včetně lékařů a sester v ambulancích. Doporučuje rovněž volnou dostupnost PCR testů pro všechny zájemce nebo motivování sociálně slabých skupin.

Podle harmonogramu, který byl součástí návrhu vakcinační strategie a jehož definitivní verzi po úpravách by měla ve středu schvalovat vláda, bylo v prioritní skupině označené 1A zhruba 620.000 lidí. Měli to být zdravotníci pečující o nakažené covidem-19 v nemocnicích (76.000), zaměstnanci a klienti domovů pro seniory (92.000) a lidé nad 80 let (440.000). Podle dřívějšího vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) ale budou očkováni přednostně všichni zdravotníci, kteří jsou ve styku s pacienty. Celkově ve zdravotnictví pracuje zhruba 200.000 lidí.

Ve druhé skupině 1B byli dosud ostatní zdravotníci (63.000), nepostradatelní zaměstnanci pro chod nemocnic, pracovníci kritické infrastruktury a hospitalizovaní s vážnými nemocemi a nad 65 let, po nich pracovníci ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci sociálních služeb a lidé starší 75 let, dále policisté, hasiči, učitelé MŠ a ZŠ a lidé nad 70 let. Následovat by mělo asi 1,4 milionu chronických pacientů, učitelé SŠ a posléze lidé nad 65 let a mladší chroničtí pacienti.

Jako další doporučení imunolog Hel navrhuje dostupnost testů PCR s možností bezbolestného samoodběru, měly by se podle něho poskytnout i firmám, školám, kulturním, sportovním a dalším organizacím. Kapacita PCR testů by se tak podle něj měla zvýšit nad 150.000, optimálně nad 200.000 testovaných denně. Záchyt pozitivních by se tak mělo podařit snížit pod pět procent.

Podle posledních dat z pondělí 11. ledna bylo provedeno asi 31.700 testů PCR a necelých 36.000 antigenních testů. Ty jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a lidé je mohou podstoupit jednou za pět dní.

Podle imunologa je také třeba lépe vysvětlovat a komunikovat, ať už o zdravotních návycích, bezpečnosti vakcín a důležitosti očkování nebo dalších tématech souvisejících s nákazou. "Musíme vysvětlovat a propagovat komunitní samotrasování, ve kterém občané sami dobrovolně informují své kontakty o případné pozitivitě a potřebě nechat se testovat," uvedl.

Právě to je ale problém například podle Centra pro modelování biologických procesů BISOP. Lidé podle jeho ředitele René Levínského hygienikům nehlásí všechny své kontakty a nechodí na testy, ať už z ekonomických důvodů, nebo podle požadavků zaměstnavatele. Rizikových kontaktů je hlášeno méně, než ukazují sociologická šetření.