Litvínov (Mostecko) - Imaginárium Divadla bratří Formanů se usadilo na zámku v Litvínově. Loutky, hračky, obrázky a fotky vtahují návštěvníky do zámeckého prostoru, který se změnil k nepoznání. Atmosféra každého místa je jiná, všechna mají společné to, že vybízejí k objevování. Bude už na návštěvnících, jak se toho zhostí, řekl ČTK při dnešní vernisáži Matěj Forman.

Fotogalerie

Imaginárium je na zámku Valdštejnů podruhé. V roce 2019 mělo obrovský ohlas. "Doslova probudilo zámek, věříme, že se to podaří znovu," řekla ČTK Dáša Wohanková z oddělení propagace města. "Princip druhé výstavy je ten, že tu jsou nové exponáty, nové výtvory, obrázky, loutky. Prostor je stejný, ale má jinou dramaturgii," uvedl Forman. Řekl, že právě vytvořit výstavu na míru dané ploše vnímá pokaždé jako výzvu.

Někde se vchází jako do dětského pokoje, jiná místnost je intimnější. V každé je loutka, hračka či hra, která vybízí k tomu, aby se ji člověk dotknul. "Nikdo neříká, co se může, co se nesmí. Hledejte, objevujte, ale buďte prosím ohleduplní," uvedl Forman, který se brání označení výstavy za interaktivní. "To slovo evokuje techniku, ale tady je důraz na řemeslnou práci výtvarníků. Zdá se mi, že zájem lidí právě o ruční práci bez moderních vymožeností v poslední době roste," dodal umělec.

Výstava je na zámku k vidění do konce října. Prohlídku je nutné s ohledem na omezený prostor dopředu rezervovat na webu.