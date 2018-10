Londýn - Ilegální migranti mířící do Evropy se musí vrátit domů. Řekl to český premiér Andrej Babiš britskému listu The Guardian. Podle Babiše je třeba zakročit proti pašerákům lidí, aby nemohli rozhodovat o tom, kdo se dostane do Evropy. Premiér rovněž navrhl, aby byly ve Středomoří tisícovky policistů v pohotovosti pro případ potřeby posílit ostrahu hranic kontinentu.

"Je tu 700.000 ilegálních migrantů - musí jít domů," prohlásil Babiš, kterého britský deník označuje za zdatného podnikatele, ale poměrně nezkušeného politika, jenž vyhrál loňské volby mimo jiné slibem boje proti ilegální migraci.

The Guardian připomíná, že Babiš a jeho protějšky z Polska a Maďarska odmítají plány na posílení unijní pohraniční agentury Frontex z 1500 na 10.000 policistů a prosazují alternativní řešení založené na přesvědčování potenciálních migrantů, aby zůstali v Africe.

Babiš listu před středečním jednáním s britskou premiérkou Theresou Mayovou řekl, že místo plánu Evropské komise navýšit rozpočet Frontexu o deset miliard eur (260 miliard korun) během příštích sedmi let by bylo lepší tyto peníze vynaložit na novodobý Marshallův plán pro Afriku. Úloha ochrany hranic Evropy by přitom měla být ponechána evropským státům.

Babiš tvrdí, že země jako Itálie mají rezervy v počtu až 7000 policistů, kteří by mohli chránit jejich hranice před migranty přicházejícími z Libye a dalších severoafrických států. "Tito lidé by měli zůstat doma a my bychom jim měli pomoci v Africe. Lidé z okolí Sýrie by se rádi vrátili domů," citoval dále britský deník šéfa české vlády. "Pašeráci v roce 2016 vydělali 5,7 miliardy eur (asi 147 miliard korun) a to my musíme zastavit," upozornil dále Babiš.

Český premiér údajně prohlásil, že migranti by neměli být do Evropy vpouštěni bez pracovního povolení. Dělící čára podle něj v Evropě vznikla mezi těmi, kteří chtěli zastavit ilegální migraci, a těmi, kteří to nechtěli. "Oni mají svou kulturu a my máme svou kulturu," poznamenal Babiš k migrantům. "Oni mají své hodnoty, ale my si chceme zachovat své hodnoty," dodal.

Andrej Babiš se v rozhovoru rovněž vyjádřil k odchodu Británie z Evropské unie a zopakoval své osobní přání, aby země v EU zůstala. Už na nedávném summitu v Salcburku přitom řekl, že každý unijní lídr by dal přednost druhému referendu o brexitu. "Británie byla vždy spojencem České republiky, máte podobné názory těm našim," poznamenal. Zvrácení brexitu však předseda české vlády považuje za nepravděpodobné, protože ho vyloučila Mayová.

Babiš však věří, že je stále dosažitelná dohoda mezi EU a Británií o brexitu, neboť zbývá vyřešit pouze jedno téma, kterým je režim na hranici mezi Severním Irskem a Irskem. Babiš v rozhovoru vyjádřil naději, že Británie přijme logiku unijního postoje a že budoucí vztah mezi EU a Británií bude podobný tomu, jaký má s unií Norsko.

Babiš sice nedává velkou šanci možnosti, že by Británie EU opustila bez dohody, ale ujistil, že je připraven v takovém případě prosadit zákony, které by britským občanům zajistily neměnný přístup do České republiky.