Iks, ikska, křížky, ex či exkrementy, aneb jak teď říkat tweetům?

New York - Miliardář Elon Musk oznámil, že mění název Twitteru na X - a zasel tím značný zmatek do hlav uživatelů, kteří se snaží najít odpověď na prostou otázku: Jak se tedy bude teď říkat tweetům?

"Brzy bychom měli dát sbohem značce Twitter a postupně i všem ptákům," napsal v neděli na své síti podnikatel, než zveřejnil nové logo, uvedl britský zpravodajský server Metro. Jde o poslední z řady kontroverzních změn platformy, včetně zavedení služby Twitter Blue, změn ve zprávách a omezení počtu příspěvků, které si uživatelé mohou zobrazit.

Uživatelé twitteru - tedy vlastně X - na změnu důvěrně známé značky zareagovali tweetovou vichřicí (nebo vlastně x-vichřicí) a smrští návrhů, jak se teď změní výrazy spojené s užíváním této sociální sítě. Sám Musk se nechal slyšet, že když je z twitteru teď X, tweetům by se mělo anglicky říkat X's - a uživatelé diskutují, jestli se to má číst jako "crosses" (křížky), nebo ixes, což by se česky dalo přeložit jako "x-ka nebo ikska".

Padl také návrh, aby se oba termíny spojily dohromady a postům na X se říkalo "xeets" (ksíty), zatímco další z uživatelů vyjádřil svou frustraci ze změny návrhem nazývat příspěvky 'xkrement'. To padlo na úrodnou půdu v podobě návrhu nahradit tento výraz oblíbeným emodži Elona Muska ???©.

Někteří z uživatelů se pustili do rozvinutých lingvistických úvah nad využitím nového názvu. "Twitter je teď X. Tveet je teď X. Přeposlání tweetu je X na druhou. Uživatel twitteru je teď xhibicionista. A celková atmosféra - xhaustion (vyčerpání)," napsal jeden z nich.

Musk osobně vybral novou generální ředitelku platformy Lindu Yaccarinovou, která dříve působila ve společnosti NBC Universal, a pověřil ji, aby se snažila situaci vysvětlit, napsal server Variety.

"X je budoucí stav neomezené interaktivity - soustředěný na audio, video, zasílání zpráv, platby/bankovnictví - vytvářející globální trh pro nápady, zboží, služby a příležitosti," napsala... ehm, exla Yaccarinová v neděli. "X, poháněný umělou inteligencí, nás všechny propojí způsobem, který si teprve začínáme představovat," dodala.

Jedinými zjevnými změnami pro Twitter je však zatím to, že Musk trvá na tom, aby mu všichni říkali X - a zavedení nového loga, které je "tak obecné, že vypadá téměř totožně se znakem Unicode 'matematické dvojité velké X'," jak poznamenal server Verge. To ovšem zatím platí jen pro webové rozhraní.

Stále beze změny zůstává název twitteru, výraz "tweet" a další prvky celkové značky Twitter. Společnost spustila stránku x.com, která však přesměrovává na twitter.com. Tlačítko na webové stránce pro vytvoření příspěvku stále obsahuje nápis "tweet" a vyhledávací panel stále obsahuje nápis "search twitter". A tweety vložené na webech třetích stran stále nesou logo modrého ptáka. Aplikace Twitter pro iOS a Android se mezitím zdají být zcela stejné, včetně kultovního loga.

To není nic nezvyklého pro Muskův vrtošivý manažerský styl, kdy často zapřahá vůz před koně. Jistá je jedna věc - název X nespadl jen tak zčista jasna odnikud, dodává Variety.

Muskova posedlost "ikskem" je poměrně zjevná - VIZ SpaceX, Tesla Model X, jeho nový podnik v oblasti umělé inteligence xAI, původní název platební brány PayPal jako X.com - a dokonce i jedno z jeho dětí, kterému přezdívá X, což je zkratka pro "X ? A-XII".

Proč ale měnit Twitter na X právě teď? Jednou z možností je, že chce Musk znovu opanovat novinové titulky a odvrátit konverzaci od toho, jak se Twitter srovnává se službou společnosti Meta Platforms nazvanou Threads, která na začátku tohoto měsíce debutovala jako přímý konkurent Twitteru, uvedl Variety.

Zatímco Threads se prezentuje jako "aplikace pro textovou konverzaci", X má ambice být něčím mnohem víc. "Tato transformace nemá absolutně žádné hranice. X bude platformou, která dokáže poskytnout, no....všechno," napsala Yaccarinová.

Samozřejmě ne všichni si myslí, že sešrotovat 17 let budovanou značku Twitter je skvělý tah. "Pořád tomu budu říkat Twitter," napsal v neděli youtuber Marques Brownlee. "Už moc dlouho ne," odpověděl mu Musk.