IKEM za 50 let nezměnil své zaměření, bylo nastaveno správně

Praha - Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), který v lednu oslaví 50 let, za dobu své existence v podstatě nezměnil své zaměření. Podle současného ředitele Michala Stiborka se potvrzuje, že specializace byla nastavena správně a není třeba ji měnit nebo rozšiřovat. Budoucnost vidí ředitel v rozvoji a zdokonalení toho, co IKEM nabízí. Nemocnice uvažuje například o robotických operacích, které by byly šetrnější k pacientům. Stiborek to řekl v rozhovoru ČTK.

IKEM vznikl jako specializované centrum pro výzkum a léčbu kardiovaskulárních chorob, transplantace orgánů, diabetologii a léčbu poruch metabolismu pro pacienty z celé ČR. V těchto oblastech se podle ředitele snaží dosáhnout nejlepších výkonů. "Snažíme se do České republiky zavádět nejnovější trendy, co ve světě jsou. Ale vždycky je to v rámci oborů, které děláme," řekl ČTK Stiborek. Nemocnice by se v budoucnu chtěla více věnovat angiologii, tedy léčbě nemocí cév, což ale souvisí s činností kardiologického centra IKEM.

Budoucnost vidí ředitel také v zavedení robotických operací, které jsou šetrnější k pacientovi, a tudíž se zkracuje doba rekonvalescence. "Myslíme si, že je to věc, ke které se určitě v příštích letech dostaneme," uvedl. Vhodné by byly třeba v případech, kdy se zdravý člověk rozhodne, že někomu daruje svoji ledvinu. Operace dělané robotem mají své místo rovněž v kardiochirurgii.

Aby se mohl IKEM dál rozvíjet a dělat více operací, plánuje v příštím roce začít se stavbou dvou pavilonů G1 a G2 za miliardu korun, v kterých bude moderní urgentní příjem a které umožní rozšíření transplantačního a kardiologického pracoviště. Pavilony navážou na současnou hlavní budovu nemocnice ze severní strany. Na stavbu je vypsaná veřejná zakázka, ředitel doufá, že o jejím výsledku bude jasno na začátku příštího roku.

IKEM sice letos nepatřil k nemocnicím, které by ve velkém pečovaly o nemocné s covidem-19, ale i tak zde během podzimu asi 150 takových měli. Jednalo se o lidi po transplantacích nebo závažných srdečních operacích, kterým se IKEM věnuje. Nemocnice se také snažila ulehčit jiným zdravotnickým zařízením v Česku, která kvůli velkému počtu pacientů s covidem-19 neměla kapacitu na jiné vážné případy. I tak se podle Stiborka podařilo, že nemocnici takřka neklesl počet transplantací, kterých ročně udělá kolem 500.

Přes mnohá negativa přinesla koronavirová epidemie podle ředitele i pozitivní věc, a to rozvoj telemedicíny, tedy vzdálené péče o pacienty. "Na klinice diabetologie jsme zpracovali produkt, který umožní pacientům se připojovat na dálku. Jsme schopni s pacienty na dálku komunikovat a zajišťovat jim adekvátní léčbu a preskripci," řekl ČTK Stiborek. Pokud jsou do systému zapisovány také pacientovy výsledky z různých odběrů, lékaři mohou posoudit jeho stav a na osobní návštěvy do ambulance zvát jen ty, u kterých je to nezbytně nutné.

A v čem je podle ředitele IKEM i po 50 letech unikátní? "IKEM má zvláštní pozitivní mikroklima. Koncentruje tu hodně lidí, kteří jsou práci vrcholně oddáni. Je to pro ně vrchol kariéry pracovat v IKEM, protože je to přístup k nejnovějším informacím, technikám, technologiím a také znalostem," dodal ředitel. Jedinečné je také experimentální zázemí, kdy si mohou odborníci nové postupy a operační techniky vyzkoušet na zvířatech, která jsou v nemocnici chována.

IKEM vznikl sloučením šesti do té doby samostatných výzkumných ústavů. Je největším transplantačním centrem v Česku, ročně se zde udělají asi dvě třetiny všech transplantací. Za 50 let existence transplantovali lékaři v IKEM asi 11.200 orgánů, z toho asi 7000 ledvin, 2000 jater, 1240 srdcí, 780 slinivek, přes stovku Langerhansových ostrůvků a desítku děloh a tenkých střev. V nemocnici nyní pracuje 1700 lidí, z toho 300 lékařů a 600 sester. Pro pacienty je k dispozici 315 lůžek, z toho 111 na jednotkách intenzivní péče.