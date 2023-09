IKEA pozoruje větší zájem o použitý nábytek, ode dneška v ČR dlouhodobě zlevní

Praha - Nábytkářská síť IKEA letos v Česku pozoruje o pětinu vyšší poptávku po použitém nábytku než loni, větší investice lidé také déle zvažují a pro oživení svých domovů častěji nakupují drobnější doplňky. V rozhovoru s ČTK to řekla manažerka prodeje české odbočky Tímea Münzner. Ode dneška podle ní firma v tuzemsku dlouhodobě zlevní více než třetinu svého sortimentu průměrně o 8,4 procenta, týkat se to bude nábytku, bytových doplňků i kuchyňských spotřebičů. Zahraniční řetězce nejsou pro tuzemské výrobce drtivou konkurencí, do těch největších své produkty dodávají, uvedl tajemník Asociace českých nábytkářů Tomáš Lukeš.

Snížit ceny IKEA umožnil především příznivý vývoj kurzu české koruny nebo fakt, že se po koronavirové pandemii stabilizovaly dodavatelské řetězce, uvedla Münzner. "Samozřejmě nejsme imunní vůči všemu, co se na trhu děje. Situaci budeme monitorovat a podle toho se rozhodneme, jaký zvolíme další postup," doplnila s tím, že pokud to okolnosti dovolí, zlevnění bude dlouhodobé. Čeští zákazníci se podle ní nejvíce zaměřují na úložné prostory, proto budou moci výhodněji zakoupit například vybrané policové díly nebo krabice, uvedla. Zda má krok vést k tomu, aby byl sortiment společnosti cenově srovnatelný například s Německem a Polskem, kam Češi často za nákupy vyrážejí kvůli levnějšímu zboží, neokomentovala.

Ve finančním roce, který trval od 1. září 2021 do 31. srpna 2022, IKEA v Česku meziročně zvýšila tržby o 22 procent na 11,9 miliardy korun. Za účetní období 2022/2023 Münzner očekává obdobný vývoj. Zákazníkům v regionech se chce firma přiblížit zejména prostřednictvím plánovacích studií, poslední IKEA ve středu otevřela v Olomouci. "V?této expanzi budeme pokračovat i v novém finančním roce, který pro nás začíná 1. září," dodala. V Česku má IKEA čtyři obchodní domy, dva v Praze a po jednom v Brně a Ostravě. Do roku 2025 si společnost dala také závazek doručovat objednávky zákazníkům pouze bezemisními vozy, aktuálně jich takto rozváží třetinu, řekla Münzner.

IKEA je podle Lukeše v Česku největší nábytkářskou sítí, následuje Jysk, XXXLutz, Möbelix, Asko nábytek nebo Sconto. "Ačkoliv je většina nábytku prodávaná v těchto řetězcích z dovozu, tak ty řetězce zase nejsou nějakou drtivou konkurencí pro české nábytkáře," řekl. Dáno je to podle něj i tím, že značnou část hospodářských výsledků nábytkářských domů tvoří prodeje doplňků a restaurační služby. Do těch největších v Česku ale také tuzemští výrobci nábytek dodávají, ročně se jedná o jednotky miliard korun, uvedl.

Letos Lukeš proti loňsku očekává mírný pokles výroby nábytku v Česku. V roce 2022 stoupla o 1,6 procenta na 52,83 miliardy korun. Doplnil, že stejně jako další odvětví i tuzemské nábytkáře trápí nedostatek pracovní síly. Pomohlo by podle něj například větší zapojení studentů do praxí ve firmách. "Chybí i legislativa, která by k tomu firmy pobízela, jako je například daňové zvýhodnění. Řešením jsou ale také investice do automatizace a digitalizace. To skutečné ušetří tisíce a tisíce zaměstnanců. Mnoho českých firem jde touto cestou," doplnil. Český nábytek se podle něj nejčastěji vyváží do Německa, Francie, Slovenska, Nizozemí a Spojených států. Naopak do Česka jde především z Polska, Německa a Číny, uvedl.