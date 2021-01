IKEA letos otevře v Praze první projekční studio v ČR

Praha - Nábytkářský řetězec IKEA letos chce v Praze otevřít své první projekční studio v regionu České republiky, Slovenska a Maďarska. Zaměřené bude na plánování kuchyní, úložných prostor a koupelen. Rozvíjet hodlá nakupování na internetu, v následujících třech letech chce tímto směrem investovat miliardu korun. Rozvíjet plánuje mimo jiné stávající výdejní místa, další tři letos otevře v regionech. Zástupci společnosti to řekli na tiskové konferenci.

Termín otevření plánovacího studia ani konkrétní lokalitu IKEA zatím nezveřejnila. Podrobnosti by měla zveřejnit před létem. "Hledáme ideální místo, kam chodí spousta Pražanů a kde nakupují," uvedla manažerka IKEA pro obchodní aktivity Federica Barberis. Doplnila, že by mohlo vzniknout v obchodním centru nebo na některé rušné ulici. Bude to podle ní první projekční studio z mnoha plánovaných.

V centru hlavního města IKEA už působila. Malá prodejna, kde si zákazníci mohli naplánovat kuchyň nebo vyzvednout menší nákup, fungovala na Václavském náměstí zhruba rok, do srpna 2019. Zástupci firmy následně uvedli, že tzv. IKEA Point byl jen dočasným projektem určeným pro otestování podobného provozu.

IKEA v uplynulém finančním roce, který trval od září 2019 do loňského srpna, zaznamenala meziročně dvojnásobné prodeje na internetu. Pracovníci vyřizovali až 30.000 objednávek týdně, řekla ředitelka společnosti pro ČR, Maďarsko a Slovensko Mounia El Hilali. Na zlepšení on-line nákupů se chce společnost v nejbližší době zaměřit. Bude investovat do IT systémů i logistických kapacit. Loni otevřela tři výdejní místa v regionech, letos k nim další tři přibudou, a to v v Plzeňském, Karlovarském a Ústeckém kraji.

IKEA je švédská nábytkářská firma, která v ČR působí od roku 1996 a tuzemskému trhu. Provozuje tu čtyři obchodní domy, dva v Praze, další v Brně a Ostravě. V uplynulém roce je navštívilo 9,1 milionu lidí. Tržby za minulý finanční rok firmě meziročně klesly o 166,5 milionu korun na 10,5 miliardy korun, zisk se snížil zhruba o osm procent na 1,1 miliardy korun.