Vancouver - Mezinárodní hokejová federace IIHF zvažuje, že se všechny mezinárodní zápasy budou podle vzoru NHL hrát na užším kluzišti. Na mistrovství světa hráčů do 20 let v Kanadě to řekl předseda IIHF René Fasel, podle nějž menší rozměry ledu vnesou do zápasů mnohem více vzruchu. Změna připadá v úvahu od roku 2022, kdy se bude hrát olympijský turnaj v Pekingu a světový šampionát mužů ve Finsku.

"Čím více sledujeme takové zápasy, jako jsou například tato utkání juniorů v Kanadě, docházíme k závěru, že jedním z důvodů tak vysoké úrovně hry je právě užší kluziště," citovala Fasela agentura AP.

Hřiště v NHL mají na šířku 26 metrů, evropský standard je o čtyři metry více. Právě ve Vancouveru se před devíti lety hrál na užším kluzišti i olympijský turnaj, tehdy však šlo o výjimku z ekonomických důvodů.

"A byl to opravdu skvělý turnaj. Když mluvíte se staršími hráči z Evropy, obvykle se jim to moc nelíbí. Ale nejspíš takovou změnu potřebujeme," dodal prezident IIHF.