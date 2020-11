IIF: Globální dluh kvůli viru stoupne na rekordních 277 bil. USD

New York - Globální dluh napříč všemi sektory by měl do konce letošního roku vzrůst na rekordních 277 bilionů USD (6,1 biliardy Kč), protože vlády a firmy dál utrácejí v reakci na pandemii nemoci covid-19. Uvedl to ve své prognóze Institut pro mezinárodní finance (IIF), jehož členy je více než 400 bank a finančních institucí po celém světě.

Za devět měsíců letošního roku již dluh podle IIF stoupl o 15 bilionů USD na 272 bilionů USD. Vlády, převážně rozvinutých zemí, přitom na tomto růstu měly téměř poloviční podíl.

Celkový dluh rozvinutých zemí v poměru k hrubému domácímu produktu stoupl ve třetím čtvrtletí na 432 procent HDP ze zhruba 380 procent na konci roku 2019. U rozvinutých zemí činil tento poměr ve třetím čtvrtletí téměř 250 procent, z toho u Číny 335 procent. Na konci letošního roku by celková úroveň zadlužení měla činit 365 procent globálního HDP.

Podle odhadu Mezinárodního měnového fondu by v letošním roce měla globální ekonomika klesnout o 4,4 procenta. Mohou za to omezení pohybu a cestování zavedená vládami s cílem zastavit pandemii. V příštím roce však již má globální HDP stoupnout o 5,2 procenta, napsala agentura Reuters.