Kladno - Skvělý vstup baráže prožívá nejhorší tým této sezony hokejové extraligy Pardubice, které na páteční domácí výhru nad Českými Budějovicemi (4:1) navázaly na ledě dalšího úspěšného týmu první ligy Kladna a po vysokém vítězství 5:0 mají plný počet šesti bodů. Útočník Brian Ihnacak to nepřeceňuje, ale je rád, že po trápení v nejvyšší soutěži přišel takto povedený start.

"Jsme velmi spokojení. V každém zápase se snažíme odvést to nejlepší. Bereme to postupně, baráž je dlouhá. Zatím jsme odehráli jen dva zápasy z dvanácti, ale asi nemůže být nic lepšího, než začít dvěma výhrami," pochvaloval si Ihnacak, který přispěl k debaklu Rytířů dvěma asistencemi.

Pardubičtí se podle něj nijak zvlášť nepřipravovali na hvězdy Rytířů Jaromíra Jágra a Tomáše Plekance. "Prostě jsme brali celé mužstvo takové, jaké je. Soustředili jsme se na všechny. Kladno má dobrý mančaft, hrají tam dobří hráči," uvedl Ihnacak.

"Myslím si, že kdybychom to brali jako novináři, tak jsme na ten led ani neměli nastoupit. Nehráli špatně, ale my jsme je přitlačili. S trochou štěstí jsme to nakonec dotáhli," podotkl syn bývalého československého reprezentanta Petera Ihnacaka, který se narodil v Torontu a reprezentuje Itálii.

Dynamo vládne tabulce baráže o dva body před Chomutovem se skóre 9:1. "Góly tam ale nepadají samy. Potřebujete každého hráče, aby pomohl. Nám to také nešlo pár měsíců a trápilo nás to. Důležitá je sebedůvěra," řekl Ihnacak.

Velký podíl na dnešním úspěchu měl podle něj brankář Ondřej Kacetl, který k čistému kontu potřeboval 34 úspěšných zákroků. "Ondra je borec. Chytal neskutečně. Tohle přesně na ledě potřebuješ, aby všichni hráli naplno. Kácoš hraje neskutečně už dlouhodobě. Pamatuji si, jak chytal v Hradci," podotkl Ihnacak.

Pardubice hrají v nejvyšší soutěži nepřetržitě od sezony 1950/1951 a o udržení v extralize hrají za poslední tři sezony podruhé. V roce 2017 se šestinásobný mistr udržel, přestože měl po úvodních dvou kolech baráže jen bod. "Jsme rádi, ale pořád je jen začátek."

Další zápas čeká Pardubice v úterý v Chomutově. "Myslím si, že Chomutov bude hrát podobně jako my. Ale to, že je známe ze sezony, moc neberu jako výhodu. Budou na nás připravení stejně jako my na ně," uvedl Ihnacak.

V pátek si Dynamo doma užívalo podporu plného domácího stadionu a jeho fanoušci byli hodně slyšet i v Kladně. "Že mají Pardubice takové fanoušky, jsem věděl. Jsou fakt neskuteční, byli slyšet hned, jak jsme vstoupili na led. Bylo to cítit, že jsou za námi. Hned se nám lépe hrálo," dodal Ihnacak, který posílil Pardubice na začátku ledna.