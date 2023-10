Ifo: Německou ekonomiku bude brzdit nedostatek pracovníků a změny v energetice

Frankfurt - Růst německé ekonomiky bude v dlouhodobém horizontu brzdit nedostatek pracovních sil a přechod k ekologičtější energetice, tedy takzvaná Energiewende. Uvedl to podle agentury DPA prezident mnichovského ekonomického institutu Ifo Clemens Fuest. Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky.

"Hospodářský růst v Německu bude v budoucnosti slabší," prohlásil Fuest. Poukázal v této souvislosti na demografický vývoj, který povede k poklesu disponibilní pracovní síly. Varoval rovněž před negativními hospodářskými dopady energetické transformace, které podle něj politici podceňují.

"Zmenšení nabídky elektřiny v Německu bylo chybou," uvedl Fuest. Německo v rámci transformace energetiky mimo jiné odstavilo své jaderné elektrárny, připomíná DPA.

V poslední době se objevují varování ze strany chemických podniků, že budou muset kvůli drahé energii část výroby přesunout z Německa do zahraničí. "Plány firem z chemického průmyslu na přemístění výroby je třeba brát vážně," uvedl Fuest.

Šéf Ifo předpověděl, že ceny elektřiny v Německu zůstanou trvale vyšší než v jiných zemích. Největší zátěž pro německou ekonomiku nicméně vidí v nedostatku pracovních sil v řadě odvětví. "Nedostatek pracovních sil bude v příštích letech brzdit růst," prohlásil.

Podle Fuesta by situace mholy zlepšit změny v pravidlech pro přistěhovalectví kvalifikovaných pracovníků. Šéf Ifo vyzval rovněž ke zlepšením v oblasti výchovy mládeže. Trhu práce by podle něj mohly prospět také změny daňového a sociálního systému, které by zatraktivnily práci na plný úvazek oproti práci na zkrácený úvazek.

Negativním hospodářským faktorem zatím podle Fuesta zůstává také vysoká inflace v eurozóně, kvůli které Evropská centrální banka (ECB) zřejmě nebude spěchat se snižováním úrokových sazeb. "Pro Německo jsou vysoké úrokové sazby obzvlášť bolestivé, protože vývoj jeho hospodářství je obzvlášť slabý," uvedl šéf Ifo. "ECB však dělá měnovou politiku pro celou eurozónu," dodal.

Některá média v posledních měsících o Německu kvůli nepříznivému vývoji ekonomiky hovořila jako o nemocném muži Evropy. Pět předních německých hospodářských institutů včetně Ifo minulý týden ve svém společném výhledu předpovědělo, že hrubý domácí produkt (HDP) Německa letos klesne o 0,6 procenta. Na jaře přitom instituty očekávaly, že německá ekonomika letos vykáže růst, který tehdy odhadovaly na 0,3 procenta.