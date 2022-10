IEA: Snížení dodávek ropy od skupiny OPEC+ může uvrhnout svět do recese

Rijád - Saúdská Arábie odmítá kritiku, která se na zemi snesla po rozhodnutí skupiny OPEC+ z minulého týdne snížit těžbu ropy. Kritika podle ní není založená na faktech a snížení těžby je v zájmu spotřebitelů i producentů, uvedlo saúdské ministerstvo zahraničí v prohlášení. Podle Saúdské Arábie byly důvody snížení těžby čistě ekonomické.

Rozhodnutí skupiny producentů ropy OPEC+ výrazně snížit dodávky na trh způsobilo růst cen této energetické suroviny a mohlo by uvrhnout světovou ekonomiku do recese. Ve své pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu s ropou to dnes uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Současně snížila výhled růstu poptávky po ropě na letošní a příští rok.

"Neustálé zhoršování stavu ekonomiky a vyšší ceny vyvolané plánem OPEC+ na snížení dodávek zpomalují světovou poptávku po ropě," uvedla agentura. Vzhledem k přetrvávajícím inflačním tlakům a růstu úrokových sazeb se vyšší ceny ropy mohou podle agentury ukázat jako bod zlomu pro světovou ekonomiku, která je na pokraji recese.

IEA současně snížila výhled růstu poptávky na letošní rok ve srovnání s předchozím měsícem o 60.000 barelů denně na 1,9 milionu barelů denně. Na příští rok pak výhled růstu poptávky snížila o 470.000 na 1,7 milionu barelů denně. Světová poptávka po ropě by tak měla v příštím roce činit v průměru 101,3 milionu barelů denně.

Skupina OPEC+ se minulý týden dohodla, že sníží těžbu ropy o dva miliony barelů denně. Skutečná ztráta dodávek se ale bude pravděpodobně pohybovat jen kolem jednoho milionů barelů, protože několik členských států stále nedosahuje dříve dohodnutých těžebních cílů. Skupinu tvoří Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci v čele s Ruskem.

Omezení kapacity v dalších členských státech OPEC znamená, že většinu snížení zajistí Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty, uvedla IEA. Nové sankce skupiny vyspělých zemí G7 a Evropské unie vůči Rusku by mohly dodávky ropy na trh omezit ještě více.

Saúdská Arábie: Důvody snížení těžby byly čistě ekonomické

Saúdská Arábie odmítá kritiku, která se na ni snesla po rozhodnutí skupiny OPEC+ z minulého týdne snížit těžbu ropy. Kritika podle ní není založená na faktech a snížení těžby je v zájmu spotřebitelů i producentů, uvedlo saúdské ministerstvo zahraničí v prohlášení. Rozhodnutí OPEC+ bylo přijato na základě konsensu a zohlednilo rovnováhu nabídky a poptávky. Jeho cílem bylo zohlednit nestabilitu na trhu, uvedlo ministerstvo. Skupina OPEC+ zahrnuje členy Organizace zemí vyvážejících ropu a jejich spojence v čele s Ruskem. Bílý dům dnes vysvětlení kartelu odmítl.

Americký prezident Joe Biden na počátku tohoto týdne uvedl, že rozhodnutí OPEC+ bude mít dopad na vztahy mezi USA a Saúdskou Arábií. Skupina oznámila snížení těžby o dva miliony barelů denně po týdnech lobbování ze strany Spojených států proti takovému kroku.

Mluvčí Bílého domu John Kirby dnes řekl, že USA předložily Saúdské Arábii analýzu, která dokládá, že pro rozhodnutí skupiny snížit těžbu nebyl žádný tržní důvod. "Ministerstvo zahraničí Saúdské Arábie se může pokoušet vykrucovat, ale fakta jsou jednoduchá,“ uvedl Kirby. Dodal, že ostatní země v ropném kartelu soukromě Spojeným státům řekly, že se "cítí být donuceny podporovat saúdské směřování."

USA obvinily Saúdskou Arábii, že se podbízí Moskvě, které vadí snahy Západu o snížení cen ropy v reakci na invazi na Ukrajinu. Krok OPEC+ vyvolal ve Washingtonu obavy z možného zvýšení cen benzinu před listopadovými volbami, v nichž se Bidenovi demokraté budou snažit udržet kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů a Senátem.

V prohlášení se uvádí, že USA žádaly, aby OPEC+ své rozhodnutí o měsíc odložil. Podle Saúdské Arábie však všechny ekonomické analýzy naznačily, že odložení o měsíc by mělo negativní ekonomické důsledky.

Saúdská Arábie rovněž podle agentury Reuters uvedla, že své vztahy se Spojenými státy považuje za strategické a zdůraznila význam vzájemného respektu.