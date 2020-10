IEA: Pandemie může zpozdit oživení poptávky po energii do r. 2025

Paříž - Pomalý proces zotavování ekonomiky z pandemie způsobené šířením nového koronaviru by mohlo zpozdit plné oživení globální poptávky po energii až do roku 2025. Ve své výroční zprávě s názvem World Energy Outlook 2020 to dnes uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). V letošním roce organizace čeká pokles globální poptávky po energii o pět procent.

Spolu se snížením poptávky letos o sedm procent klesnou emise oxidu uhličitého související s produkcí energie. Investice do tohoto sektoru přitom podle agentury klesnou o 18 procent. Poptávka po ropě podle odhadů klesne o osm procent, poptávka po uhlí o sedm procent. Obnovitelná energie ale zřejmě zažije mírný růst.

Podle hlavního scénáře IEA by mohla vakcína a léky na nemoc covid-19 přinést oživení globální ekonomiky v roce 2021 a poptávky po energii do roku 2023. Podle scénáře, který počítá se zpožděním ekonomického oživení, se však poptávka zotaví až o dva roky později.

Generální ředitel IEA Fatih Birol varoval, že období růstu globální poptávky po ropě skončí v příštím desetiletí. Pokud oživení po pandemii bude pomalejší a ekonomické škody trvalé, může poptávka po ropě přestat růst už za několik let. V loňské zprávě přitom agentura uváděla, že definitivní vrchol poptávky po ropě na obzoru nevidí.

V dodávkách elektřiny z obnovitelných zdrojů by pak v příštím desetiletí měla být hlavním tahounem energie ze slunce. Obnovitelné zdroje energie by pak měly mít podíl na růstu výroby elektřiny až 80 procent a v roce 2025 by měly překonat uhlí jako hlavní zdroj výroby elektřiny.

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů je jediným zdrojem energie, který bude pokračovat v růstu i v letošním roce. Kombinovaný podíl slunce a větru na globální produkci elektřiny by měl do roku 2030 vzrůst na téměř 30 procent z loňských osmi. Kapacita fotovoltaických elektráren pak poroste v průměru o 12 procent ročně.