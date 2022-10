iDNES: Do tendru na nákup ropy pro státní rezervy se opět nikdo nepřihlásil

Praha - Do tendru na nákup ropy do státních nouzových zásob se nikdo nepřihlásil ani napotřetí. Správa státních hmotných rezerv (SSHR) proto zakázku za 52,2 milionu dolarů (přibližně 1,3 mld. Kč) vypíše znovu. Uvedl to dnes server iDNES.cz. Zásoby ropy jsou nyní na 90 dní, což je zákonem stanovené minimum, v červenci ale klesly pod tento limit.

Nákup ropy do státních skladů schválila vláda v červnu. První pokus o nákup asi 75.000 tun ropy zrušila SSHR koncem července. Několik hodin před uplynutím doby pro podání nabídek na pořízení ropy dostala správa od jednoho z potenciálních účastníků tendru požadavek na úpravu zadávacích podmínek. Druhý pokus skončil nezájmem dodavatelů na začátku září, třetí ze stejného důvodu nyní.

"Současná situace na trhu s ropou se odráží i v naší zakázce. Bohužel jsme zase žádnou nabídku neobdrželi, a tak v nejbližších dnech vyhlásíme výběrové řízení nové. Dodavatele budeme i tentokrát hledat v otevřeném jednacím řízení s uveřejněním," sdělil serveru předseda SSHR Pavel Švagr.

Podle něj v červenci zásoby ropy klesly pod zákonem určených 90 dní. "Důvodem je větší spotřeba pohonných hmot ve druhé polovině loňského roku. Proto nám teď po novém přepočtu stačí stejné množství ropy a ropných produktů na méně dní," dodal.

Česko od jara 2017 do roku 2020 neplnilo směrnici Evropské unie, která požaduje po státech, které ropu netěží, aby měly zásoby minimálně na 90 dní. SSHR v minulých letech opakovaně po vládě požadovala, aby doplnění ropy nebo ropných produktů do státních zásob schválila, nikdy ale neuspěla. Například v roce 2017 správa navrhovala buď nákup 80.000 tun takzvané sladké ropy, nebo 50.000 metrů krychlových nafty a 26.000 metrů krychlových benzinu. Plnit limit začal stát během pandemie koronaviru, a to díky útlumu provozů a ekonomiky.