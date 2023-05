IDET 2023: rekordní účast firem na rekordní ploše

Na brněnském výstavišti se v tomto týdnu konají mezinárodní bezpečnostní veletrhy IDET, PYROS a ISET. Na obsazené ploše se představí 551 firem z 29 zemí. Prezentovat se budou všechny významné podniky obranného průmyslu, chybět nebudou důležití globální hráči, říká ředitel veletrhů Michalis Busios.

Od 24. do 26. května 2023 se na brněnském výstavišti vrátí do původního jarního termínu veletrh IDET, který letos oslaví 30 let od svého prvního ročníku. Jak dlouhou cestu, vzato historickým exkurzem, tento veletrh urazil?

IDET byl poprvé pořádán v roce 1993, tedy hned po vzniku samostatného českého státu. Od té doby se stal jedním z nejvýznamnějších obranných a bezpečnostních veletrhů v zemích NATO. V průběhu tří dekád se veletrh významně rozvinul a přizpůsoboval potřebám a trendům moderního obranného průmyslu. Získal si důvěru a uznání nejen v Česku, ale také v mezinárodním měřítku. Zároveň se stal důležitou platformu pro inovace, obchodní příležitost i rozvoj obranných technologií. Věřím, že veletrh bude i nadále hrát důležitou roli v podpoře obrany a bezpečnosti.

Coby Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky je IDET významnou přehlídkou obranných a bezpečnostních technologií ve střední Evropě se silnou mezinárodní účastí vystavovatelů a odborných návštěvníků. Je koncipován jako proexportní platforma pro český obranný a bezpečnostní průmysl. Jaká jsou hlavní témata letošního ročníku?

Hlavní podstatou veletrhu je prezentace moderních technologií, techniky a vybavení. Návštěvníci uvidí nabídku zbraní, munice, obranných vozidel, letecké techniky, systémů velení i zabezpečovací techniky. Řada vystavovatelů na veletrh přichází s antidronovými systémy, jejichž význam se potvrdil například i během současného konfliktu ve východní Evropě. Velkým tématem jsou inovace v obranném průmyslu. Součástí veletrhu bude start-upová zóna a zastoupeny budou i firmy z oboru 3D tisku.

Jaké jsou proporce přihlášených vystavovatelů, předpokládám, že se objevují státní instituce, renomované státní a soukromé firmy nebo jejich uskupení, jaký je podíl nováčků či start-upů?

Letošního ročníku se účastní prakticky všechny významné tuzemské firmy z oboru. Přítomni jsou samozřejmě i globální hráči. Partnerem veletrhu je americká společnost Lockheed Martin. Celkem se na bezpečnostních veletrzích představí rekordních 551 firem z 29 zemí. Z tohoto počtu je přibližně 20 procent firem, které zde vystavují poprvé. Rozsáhlou expozici budou mít na veletrhu Ministerstvo obrany ČR a Armáda ČR, která si v letošním roce také připomíná 30 let od svého vzniku. Návštěvníci se mohou těšit na srovnání staré a moderní techniky. Mezi nejzajímavější exponáty budou patřit například tank T-72 M1 a bojový Leopard 2A4. Veletrh je dále organizován ve spolupráci s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu, která realizuje projekt Start-up Innovation Pavilion s šesti inovativními firmami.

Veletrh IDET má prestižní pozici v prostoru NATO. Jací jsou přihlášení zahraniční účastníci?

Veletrhu se pravidelně účastní návštěvníci z několika desítek zemí z celého světa. Důležitou součástí je však přítomnost oficiálních delegací ze zájmových teritorií a zástupců zahraničních armád. Aktuálně máme přihlášeny delegace z 30 zemí včetně Argentiny, Brazílie, Bulharska, Ghany, Izraele, Pákistánu nebo Velké Británie.

Souběžně se konají veletrhy PYROS a ISET, které se zaměřují na prezentaci požární a bezpečnostní techniky a služeb. Pojďme si je v krátkosti představit….

Veletrh PYROS je zaměřený na požární techniku a veletrh ISET na tu bezpečnostní. Své expozice připravují Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR, Celní správa ČR, Správa státních hmotných rezerv ČR, Vězeňská služba ČR i Městská policie Brno. Společné konání těchto tří veletrhů umožňuje prezentovat všechny složky integrovaného záchranného systému, které mají často společné dodavatele. Pro vystavovatele je to výhodné, protože mohou efektivně oslovit různé cílové skupiny.

Na jaké ploše a kde se letošní IDET koná?

Počet vystavujících firem, stejně obsazená plocha, jsou letos rekordní. Obsazeno bude přes 30 tisíc metrů čtverečních, včetně volných ploch v okolí pavilonů. Pavilon P, ve kterém se koná veletrh IDET, je zcela vyprodaný – a dokonce byly i firmy na čekací listině. Přijede jich 551.

V časech pandemie nastal nárůst využívání digitálních platforem. Jakou pozici mají v současnosti fyzické veletrhy?

Doba koronaviru přinesla omezení a změny ve všech oblastech života. Nebylo možné se fyzicky setkávat, takže digitální platformy byly jedinou možností, jak alespoň částečně nahradit osobní komunikaci. Postupně se ale ukázalo, že tento trend byl pouze dočasný. Nyní se opět obchodní jednání vedou primárně osobně, a význam veletrhů tak opět významně roste. V letošním roce za sebou máme řadu úspěšných akcí, které přilákaly desítky tisíc návštěvníků. Možnost osobního setkávání a networkingu přináší nezastupitelnou hodnotu pro budování vztahů. Fyzická prezentace produktů i služeb navíc poskytuje detailnější a autentičtější zkušenost, což zpravidla vede k vyššímu zájmu a prodeji.

Které vrcholy letošní sezóny ještě můžeme zmínit?

Tradičním vrcholem veletržní sezóny bude Mezinárodní strojírenský veletrh, který se uskuteční v říjnu. Jedná se o největší strojírenský veletrh ve střední Evropě, a i v letošním roce představí širokou škálu průmyslových technologií a inovací. Veletrhy Brno samozřejmě pořádají také další akce a veletrhy s různým zaměřením, které jsou zajímavé pro širokou i odbornou veřejnost.