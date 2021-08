Miami (USA) - Hurikán Ida, který míří z Kuby k pobřeží USA, dnes večer SELČ posílil na hurikán druhé kategorie. Podle meteorologů by Ida mohla ještě dále zesílit na "extrémně nebezpečný" hurikán čtvrté kategorie z pěti, když zasáhne jih Spojených států. Předchozí předpovědi hovořily o tom, že při postupu Mexickým zálivem Ida dosáhne třetího z pěti stupňů na Saffirově-Simpsonově škále. V neděli večer či v pondělí by přitom měla Ida udeřit i na město New Orleans. Pokud se předpovědi naplní, stane se tak přesně 16 let poté, co na město udeřil hurikán Katrína, který za sebou zanechal přes 1880 mrtvých, upozornila agentura AP.

Ida má zasáhnout zejména státy Louisiana a Mississippi a provázet ji má vítr o rychlosti přesahující 200 kilometrů za hodinu, varovali v pátek meteorologové. "Uragán Ida by mohl udeřit na zemi jako uragán kategorie čtyři a následně se stát ' extrémně nebezpečným' ", varovalo americké Národní středisko pro hurikány (NHC). Čtvrté kategorie byl i hurikán Laura, který vloni v oblasti způsobil rozsáhlé škody a nejméně 14 mrtvých. Ničivý hurikán Katrina byl třetí kategorie, uvedla BBC.

V pátek americký prezident Joe Biden schválil vyhlášení nouzového stavu v Louisianě. Dnes jednal se zástupci Federální agentury pro řešení krizových situací (FEMA), která vyslala do oblasti na 500 svých pracovníků. Biden vyzval všechny složky ke spolupráci a uvedl, že doufá v rychlou rekonstrukci oblastí, které živel zasáhne.

"Obyvatelé Louisiany mají čas do soumraku, aby se na hurikán Ida připravili," uvedl dnes guvernér státu John Bel Edwards. Meteorologové varovali před životy ohrožujícími záplavy, které mohou vzniknout kvůli zvýšené hladiny moře a dalšími katastrofickými dopady hurikánu. Starostka města New Orleans LaToya Cantrellová nařídila povinnou evakuaci zón města, které nechrání protipovodňové zábrany, a dobrovolnou evakuaci ostatních částí. Podle ní není možné vyklidit celý New Orleans, protože by to ucpalo silnice a dopravní tepny. Evakuaci mají zvážit hlavně starší obyvatelé, ostatní, kteří zůstanou, se podle představitelů radnice musí připravit například na dlouhé výpadky proudu.

Podle agentur z New Orleans odjíždí tisíce lidí a další si tvoří zásoby. To způsobuje zácpy na silnících a dlouhé fronty u čerpacích stanic. Mnohým z nich už ale pohonné hmoty došly. Vedení města doufá, že se dopady hurikánu podaří omezit systémem protipovodňových zábran, které město nechalo vybudovat po roce 2005. Meteorologové upozorňují, že hurikán pravděpodobně zasáhne silně průmyslovou část pobřeží mezi New Orleansem a hlavním městem státu Louisiana Baton Rouge.

Původně tropická bouře Ida v pátek večer SELČ zesílila na hurikán první kategorie a zasáhla západní část Kuby. Od západního břehu ostrova se Ida začala vzdalovat v sobotu ráno místního času. Hurikán doprovázely silné větry a velmi vydatné srážky. Kubánské úřady evidují škody na polích, stavbách a elektrické síti. Mrtvé či zraněné nehlásí, informovala agentura Efe.

V Tichomoří se k západnímu břehu Mexika blíží hurikán první kategorie Nora. Nora by měla pokračovat dále na západ ke Kalifornskému poloostrovu a na začátku týdne udeřit na příhraniční oblast s americkou Arizonou.