ICF pořádá první virtuální Světový pohár, v Troji pojede na trenažéru Prskavec

Praha - Mezinárodní kanoistická federace (ICF) pořádá první virtuální Světový pohár. Na trenažérech se bude v sobotu závodit i v pražské Troji, kam se chystá mimo jiné olympijský vítěz ve vodním slalomu Jiří Prskavec. Tentokrát ho místo branek čeká přibližně dvoukilometrová rovná trať, organizátoři závod naplánovali na patnáct minut.

Elitní český kajakář se proto bude potýkat s nezvyklými výzvami. "Pro někoho, kdo jezdí na divoké vodě a mezi brankami, ta rovná jízda není úplně nejbližší, takže nemůžu říct, že se cítím jako před naším Světovým pohárem. Ale jdu to zkusit a docela se na to těším, protože si vůbec neumím představit, jaký výkon dokážu podat za 15 minut, když můj běžný výkon trvá okolo 90 vteřin," uvedl Prskavec v tiskové zprávě.

Jeho kategorie začne v 15:20. Závod bere jako součást tréninku. "Doufám, že se v sobotu ráno ještě dostanu na běžky, a pak se vydám tady. Zajímá mě i samotná grafika, která se pro závod dělala, a jak to bude vypadat. Jestli to bude podobné tomu, když jedu virtuální závody na kole. To už jsem zkoušel a vždycky jsem se pěkně zmakal," uvedl.

Do virtuálního Světového poháru se zapojí i reprezentantka v rychlostní kanoistice Anežka Paloudová. Na startu bude rovněž parakanoista Miroslav Šperk. Ten oceňuje, že akce spojuje zdravé a handicapované sportovce. "Je to super příležitost, jak si vyzkoušet trenažér a porovnat se trochu se světem. Těší mě také plná integrace do klasického sportu. Tak by to mělo být," řekl.

ICF touto akcí poskytuje kanoistům napříč disciplínami možnost poměřit v zimě síly s ostatními a také ukazuje, jak by mohla pracovat na snížení uhlíkové stopy. "Myslím si, že je to správně a z tohohle pohledu je virtuální světový pohár velmi zajímavý, protože uhlíková stopa je takřka nulová. Přitom si můžou hlavně rychlostní kanoisté pěkně zazávodit. Samozřejmě to není stejné jako na té vodě, ale je docela pěkné poměřit své síly takhle přes zimu," komentoval to Prskavec.

Silné zastoupení bude mít díky elitním kajakářům Maďarsko. Mezi prvními přihlášenými byl olympijský vítěz na 200 metrů Sándor Totka, k němuž se připojil mimo jiné druhý muž olympijského závodu na 1000 metrů Adam Varga. Jednotlivé kategorie jsou naplánované od 14:00 do 16:20. ICF bude závody vysílat na internetu.