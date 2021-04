Ibrahimovic si zahraje ve filmu o Asterixovi a Obelixovi

Milán - Na novou výzvu před filmovými kamerami se může těšit švédská fotbalová hvězda Zlatan Ibrahimovic. Devětatřicetiletý útočník AC Milán byl obsazen do chystaného filmu Asterix a Obelix: Middle Kingdom, kde by měl představovat jednu z postav pojmenovanou jako Caius Antivirus. Potvrdil to nepřímo i svým sdělením na sociálních sítích.

O svém přání objevit se na filmovém plátně hvězdný kanonýr promluvil už během březnové účasti na festivalu v San Remu, kde si například zazpíval duet s boloňským fotbalovým trenérem a kamarádem Sinišou Mihajlovičem. Stejně tak byl i součástí humorných skečí s komikem Rosariem Fiorellem a televizním moderátorem Amadeem.

Nový film o Asterixovi a Obelixovi režíruje Guillaume Canet a objeví se v něm i hvězdy jako Marion Cotillardová nebo Vincent Cassel. Rozpočet snímku by měl čítat 60 milionů eur (zhruba 1,5 miliardy korun) a na veřejnosti se plánuje představit v roce 2022.

Rodák z Malmö se tak při svém hereckém debutu stane třetím slavným sportovcem, který po Michaelu Schumacherovi a Zinédineu Zidaneovi v této filmové sérii vystoupí. Během aktuální sezony zatím zaznamenal v AC Milán 17 branek a očekává se, že by v měl brzy uzavřít s italským velkoklubem i novou smlouvu. Po návratu do švédské reprezentace se také představí v létě na mistrovství Evropy.