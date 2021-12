Ibrahimovic chce v AC Milán zůstat napořád, konce kariéry se trochu bojí

Milán - Útočník Zlatan Ibrahimovic hodlá hrát fotbal tak dlouho, jak jen to půjde. Čtyřicetiletý švédský reprezentant přiznal, že se konce kariéry trochu bojí. Zároveň doufá, že ji dohraje v současném působišti AC Milán, s nímž chce vyhrát italskou ligu.

"Chci hrát tak dlouho, jak to bude možné. Dokud budu mít v sobě adrenalin, budu pokračovat," prohlásil Ibrahimovic v nedělní talk show Che Tempo Che Fa. "Každé ráno se probouzím s bolestí, ale pořád mám určité cíle. Musíte si na to zvyknout a převést tu bolest do pozitivní energie," uvedl rodák z Malmö.

Aktuální smlouva s AC, kam se vrátil na konci roku 2019, mu vyprší po této sezoně. "Pojďme na Milán vyvinout tlak, aby mi prodloužil kontrakt. Doufám, že v Miláně zůstanu napořád. Stále mám cíle, kterých můžu dosáhnout. Chci vyhrát další scudetto," uvedl Ibrahimovic.

S "Rossoneri" ovládl Serii A v ročníku 2010/11, s městským rivalem Interem předtím vyhrál tři tituly. AC Milán vede po 16 kolech italskou ligu o bod před obhájcem titulu Interem. Vedle domácí soutěže bojují svěřenci trenéra Stefana Pioliho i o první postup do vyřazovací fáze Ligy mistrů po osmi letech. K tomu musí v úterním závěrečném duelu skupiny B porazit dosud stoprocentní Liverpool a zároveň doufat v remízu v souběžně hraném duelu mezi Portem a Atléticem Madrid.

Ibrahimovic zatím neví, co bude po kariéře dělat. "Konce se trochu bojím. Uvidíme. Chci pokračovat v kariéře, abych pak ničeho nelitoval," řekl někdejší hráč Ajaxu Amsterodam, turínského Juventusu, Barcelony, Paris St. Germain nebo Manchesteru United.

Na jaře tohoto roku se po téměř pěti letech vrátil do švédské reprezentace, kvůli zranění však přišel o letní mistrovství Evropy. Seveřané vyzvou doma 24. března v semifinále play off o účast na mistrovství světa v Kataru Česko. Vítěz duelu se o pět dní později utká ve finále s lepším z dvojice Rusko - Polsko. Jeden z těchto celků bude hrát doma. Ibrahimovic, s 62 góly historicky nejlepší švédský střelec, však o duel s Čechy kvůli žlutým kartám z kvalifikace přijde.