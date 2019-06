IBM plánuje propustit 2000 zaměstnanců

New York - Společnost International Business Machines (IBM) plánuje v nejbližší době propustit v rámci plánované reorganizace svého podnikání 2000 zaměstnanců. To představuje méně než procento z celkové pracovní síly. Uvedla to agentura Bloomberg.

IBM potvrdila, že firmu bude muset opustit "malé procento zaměstnanců", jejichž výkon není "na konkurenční úrovni". Podle svého prohlášení pokračuje v přesunech ve svém týmu tak, aby byl v souladu s jejím zaměřením na vyspělé segmenty technologického trhu, a najímá zaměstnance pro nové, důležité oblasti.

IBM měla na konci loňského roku 350.600 zaměstnanců. Firma v roce 2016 začala propouštět zaměstnance v USA v rámci nové strategie, která počítala s přesunem ke cloudovým službám a umělé inteligenci. Další propouštění se uskutečnilo v roce 2017.

IBM roky zaostává za celým technologickým sektorem. V roce 2018 se jí podařilo ukončit pokles tržeb, který trval šest let, když tržby firmy stouply o jedno procento.