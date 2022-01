IBM otevřela v Praze centrum pro využití umělé inteligence

Praha - Technologická firma IBM otevřela v Praze centrum na využití umělé inteligence a zpracování dat. Současně zahájila činnost podobných center IBM Client Engineering s jiným zaměřením ve Varšavě a Moskvě. Uvedla to během dnešního on-line setkání. Hodnotu investice zástupci společnosti nesdělili.

Česko je co do implementace umělé inteligence na prvním místě v Evropě. V poslední zprávě Digital Economy and Society Index Evropské komise tuto technologii využívá 40 procent českých firem, evropský průměr je přitom 25 procent. Důvodem je vysoká hustota internetových obchodů, které tuto technologii využívají například pro komunikaci se zákazníky, ale i využití v automobilovém průmyslu, telekomunikacích nebo bankovnictví, kde fungují různé chatboty a další komunikační systémy.

Centra IBM budou poskytovat ucelené služby zákazníkům s důrazem na společný vývoj, vysokou úroveň technických dovedností a rychlost. Zaměstnávat budou vývojáře, datové vědce nebo odborníky na bezpečnost.

"IBM Client Engineering je jedinečný rámec IBM, který klade inovace do středu pozornosti a umožňuje urychlit nasazení inovativních technologií ve firmách. Představuje firemní inkubátor, který našim klientům umožní dosahovat výsledků mnohem rychleji. Ve svojí podstatě jde o dodávání přidané hodnoty našim klientům, jejichž procesy děláme inteligentními,“ uvedl generální ředitel IBM pro střední a východní Evropu Wolfgang Wendt. Využití už fungujících center IBM se zvýšilo z 300 zakázek v roce 2020 na loňských 2500 zakázek.

Podle generální ředitelky IBM ČR Zuzany Kocmaníkové se podíl firem s pokročilým zaváděním umělé inteligence za poslední dva roky ztrojnásobil. Zároveň půjde o hlavní oblast, do které budou tuzemské firmy v příštích třech letech nejvíce investovat. Cílem Evropské komise je, aby v roce 2030 tuto technologii využívalo 75 procent evropských firem.

Podle předpovědi společnosti IDC se od letošního roku do poloviny dekády investice do umělé inteligence znásobí z 85 miliard na více než 204 miliard dolarů v roce 2025 při složeném ročním tempu růstu okolo 25 procent.