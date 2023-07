I třetí hromadný spurt na Tour ovládl Philipsen, Cavendish byl druhý

Bordeaux (Francie) - Sedmou etapu Tour de France vyhrál belgický cyklista Jasper Philipsen a ovládl i třetí hromadný spurt v tomto ročníku. Těsně před cílem v Bordeaux předstihl Brita Marka Cavendishe, kterému opět nevyšel útok na 35. etapové vítězství ve slavném závodě, jímž by překonal belgickou legendu Eddyho Merckxe.

Celkově dál vede loňský vítěz Dán Jonas Vingegaard, který se oblékl do žlutého trikotu po čtvrteční náročné horské etapě.

Philipsen v závěru 170 kilometrů dlouhé rovinaté trasy nejlépe načasoval finiš a navázal na prvenství z třetí a čtvrté etapy. Úvodní tři hromadné dojezdy na Tour naposledy opanoval v roce 2014 Němec Marcel Kittel.

V cíli Philipsen děkoval kolegům ze stáje Alpecin-Deceuninck poté, co mu finiš výborně rozjel Nizozemec Mathieu van der Poel. "Bez nich bych potřetí nevyhrál. Jsem na ně vážně hrdý, jak jsme spolupracovali a našli se v závěru, kdy jsme udělali, co bylo třeba," pochvaloval si v televizním rozhovoru.

Pětadvacetiletý Belgičan překonal svou bilanci z loňského ročníku, na kterém vyhrál dvě etapy, a upevnil si zelený dres pro nejlepší jezdce bodovací soutěže.

"Kdybyste mi to řekli před týdnem, pomyslel bych si, že jste se zbláznili. Zatím je to pro nás jako sen, snová Tour. Jedeme dál a snad přidáme další vítězství. Teď už začínám pokukovat i po Paříži," uvedl Philipsen, který loni triumfoval při dojezdu na Champs-Élysées v poslední etapě.

Osmatřicetiletý Cavendish se po pátém a šestém místě z předchozích spurtů poprvé v letošní Tour prosadil na stupně vítězů. "Jel výborně. Také bych ho rád viděl vyhrát, asi jako každý. Určitě to bude zkoušet dál. Má formu, bude to těžké," řekl Philipsen na adresu bývalého mistra světa, který po sezoně ukončí kariéru.

Cavendish neskrýval zklamání. "Měl jsem dobrou pozici. Možná to vypadalo, že jsem moc vzadu, ale bylo to ok. Byl jsem tam, kde jsem chtěl být. Dobře jsem se vyvezl a pak jsem za to vzal trochu moc brzy. Ve skutečnosti to bylo stejně jako v roce 2010," řekl britský spurtér, který zvítězil při předchozím etapovém dojezdu Tour v Bordeaux před třinácti lety. Čtyřicet kilometrů před cílem musel měnit zadní kolo a v závěru měl potíže s řazením. "Musel jsem si kvůli tomu sednout. Nedá se nic dělat než doufat. Jsem z toho dost zklamaný, ale budeme se snažit dál," prohlásil.

V sobotu se pojede 200 kilometrů dlouhá zvlněná etapa z Libourne do Limoges.

Cyklistický závod Tour de France - 7. etapa (Mont-de-Marsan - Bordeaux, 170 km): 1. Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) 3:46:28, 2. Cavendish (Brit./Astana), 3. Girmay (Erit./Intermaché-Circus-Wanty), 4. Mozzato (It./Arkéa Samsic), 5. Groenewegen (Niz./Jayco-AlUla), 6. Meeus (Belg./Bora-hansgrohe) všichni stejný čas. Průběžné pořadí: 1. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) 29:57:12, 2. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) -25, 3. Hindley (Austr./Bora-hansgrohe) -1:34, 4. S. Yates (Brit./Jayco - AlUla) -3:14, 5. Rodríguez (Šp./Ineos Grenadiers) -3:30, 6. A. Yates (Brit./SAE Team Emirates) -3:40.