Praha - Trenér Jindřich Trpišovský do poslední chvíle nepřestával věřit, že fotbalisté Slavie v prodloužení osmifinálové odvety Evropské ligy se Sevillou vstřelí vítězný gól. Po senzačním obratu brankou v předposlední 119. minutě a výhře 4:3 řídil děkovačku s fanoušky a měl radost hlavně z toho, že jeho svěřenci potěšili spoustu lidi včetně trávníkářů, kteří plakali. Sám však už myslel hlavně na to, aby Pražanům páteční los přisoudil vysněného soupeře z Anglie.

"Samozřejmě krásný večer pro nás pro všechny, pro celý český fotbal. Dole jsem říkal panu (šéfovi Slavie Jaroslavu) Tvrdíkovi, že víc už ve fotbale nemůže zažít. Dát ve 119. minutě postupový gól na tribunu sever proti šestému týmu klubového žebříčku, to není samozřejmost, že to nebude každý měsíc. Všichni jsme si to užili," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

Když jeho svěřenci v prodloužení inkasovali gól na 2:3, potřebovali v tu chvíli vstřelit k postupu dvě branky. Vyrovnal Mick van Buren a ve 119. minutě dotlačil do sítě balon Ibrahim Traoré.

"Gól na 2:3 byla pro mě i pro nás pro všechny strašná rána. Přišlo to z ničeho, myslím, že ke konci i v prodloužení byli lepší. Hlavně jsem si za stavu 2:3 přál, abychom neprohráli. To mi běželo hlavou. Když jsme vyrovnali, najednou zbývalo nějakých 15 nebo 16 minut. I na soupeři bylo vidět, jak je unavený. Měli jsme na hřišti spoustu gólových hráčů, takže jsem furt věřil, že gól dáme," uvedl Trpišovský.

Postupovou branku oslavil spolu s dalšími sprintem ke střelci pod severní tribunu. "Jak jsem zvyklý na video, tak jsem měl v první chvíli strach, jestli to pomezní nezvedne. Chvilku jsem váhal a pak jsem běžel s ostatními za střelcem. Byl jsem docela zadýchaný. Pak jsem rychle upaloval zpátky, protože rozhodčí mě napomínali celý zápas, tak abych náhodou zápas s Chelsea, kterou si přejeme, nebo s Arsenalem nestrávil na tribuně. Takže jsem byl první zpátky. Navíc ještě nebyl konec, bylo potřeba ubránit nákop," líčil Trpišovský.

Po zápase poprvé ve Slavii řídil děkovačku pod "kotlem". "Mám z toho trochu mrazení. Když jsem tu začínal, tak mi někdy na konci jara jeden pán říkal, hlavně ať tam nechodím. Že trenér, který šel na děkovačku, do tří měsíců v klubu skončil. Pak mi ale řekli, že s mikrofonem jsem jediný trenér, tak to jsem se uklidnil," smál se Trpišovský.

"Bylo to spontánní, skvělý pocit vidět v tu chvíli, kolik lidí uděláte šťastnými. Měl jsem tu po dlouhé době rodinu, syna, všichni dole byli šťastní. Trávníkáři brečeli. To je ta největší odměna za tu práci, to je to, proč to děláme," dodal Trpišovský.

Sám už s napětím vyhlížel páteční los. "Myslím jen na to, že jsme nevypadli a jsme mezi sedmi týmy, kde je Chelsea a Arsenal. To je ten náš sen všech. S Vláďou Coufalem spolu hrajeme dlouho, přes 30 zápasů v pohárech, a chceme dostat anglického soupeře. To je to, co se mi honí hlavou. Myslím jen na tyhle dva týmy. Jsou to dva týmy ze sedmi, tak snad to konečně klapne," doplnil Trpišovský.

Naposledy ve čtvrtfinále v pohárech byla před třemi lety Sparta. "Myslím, že v systému, který se chystá, to bude pro české kluby čím dál těžší. Když si tam dáme nás a sedm týmů, co tam je. Tím vším, jak se tam fotbal dělá. Nůžky na klubové úrovni se mezi námi rozevírají, jsou to neskutečné úspěchy. Musí se sejít všechno," řekl Trpišovský.