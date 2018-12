Praha - Rok plný zdravotních problémů, ale i úspěchů má za sebou česká rychlobruslařka Martina Sáblíková. Jedenatřicetiletá česká reprezentantka musela vynechat řadu závodů, v únoru v Pchjongčchangu ale získala šestou olympijskou medaili v kariéře. Trojnásobná šampionka z her pod pěti kruhy sice nenavázala na triumfy z Vancouveru a Soči, se stříbrem na trati 5000 metrů byla ale spokojená.

"Budu na něj vzpomínat dobře. Začátek roku a konec nebyl ze sportovního hlediska moc veselý, ale nakonec vše dopadlo dobře. Jak mělo. Byla jsem hrozně spokojená," řekla ČTK Sáblíková. I díky výsledku z olympiády nechybí v elitní desítce ankety Sportovec roku, na slavnostní vyhlášení ale osobně nedorazí, protože zdravotně fit není ani nyní.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka je na boj se zraněními z minulosti zvyklá, letos jich ale bylo výrazně více. "To je pravda. Bohužel se vše sešlo do jednoho roku, ale sportovec musí počítat i s takovými věcmi. I když to bylo hodně těžké. Rok byl z toho pohledu hodně psychicky náročný. Byla to olympijská sezona, ale nakonec vše dobře dopadlo. To přebíjí v uvozovkách utrpení, které jsem prožívala," uvedla.

Sáblíková kvůli různým trablům absolvovala i menší počet závodů, než byla dříve zvyklá. Na kratších distancích ve Světovém poháru prakticky vůbec nestartovala.

"Vždy jsem si myslela, že když budu méně startovat, tak to bude méně náročné a bude to lepší. Nicméně se potvrdilo, že když jsem začala vynechávat patnáctistovky, tak jsem měla pomalejší rozběh na trojku. Tím, že jsme nejezdila kilák, tak rychlost šla postupně dolů. Možná jsem si ale uvědomila, že v určitých věcech bych na sebe měla dávat větší pozor. To nemyslím ve sportu," řekla.

Nejdůležitější akcí roku byla pro Sáblíkovou olympiáda v Pchjongčchangu, kde sice nedokázala rozšířit sbírku zlatých medailí, i tak ale byla nakonec spokojená. "Vzhledem k tomu, co tomu předcházelo, budu na olympiádu vzpomínat v dobrém. Čtvrté místo na trojce je trochu specifické, protože je to super výsledek, ale zároveň první pozice, za kterou se nedává medaile. Když je člověk takhle blízko, tak to mrzí. Na pětce jsme si ale vše vynahradila," uvedla.

Rodačka z Nového Města na Moravě se letos zároveň rozhodla, že bude pokračovat v kariéře, a ráda by se představila i na olympiádě v Pekingu 2022. "Původně jsem říkala, že bych chtěla, aby to (v Pchjongčchangu) byla moje poslední olympiáda. Ale bylo to ovlivněné i tím, jak jsem se cítila. Jaké jsem měla problémy. Jak vše začalo odeznívat, tak jsem zjistila, že mi sport a vše kolem toho schází. Že to ještě zkusím," řekla Sáblíková. Zda opravdu vydrží celé čtyři sezony, to bude záviset na zdravotním stavu.

Svět rychlobruslení ale Sáblíková podle všeho neopustí ani po skončení kariéry, zřejmě se přesune na trenérský post. Přípravu svou i dalších českých rychlobruslařů ovlivňuje již nyní.

"Nechci říct, že do toho kecám, ale když něco chci říct, tak to řeknu. Každopádně si všímám více věcí a vše si užívám. Samozřejmě, že nemůžu jít na start nepřipravená nebo s tím, že si to chci jen užít. Například ale teď na posledním svěťáku v Holandsku jsem si to užila. Byla tam plná hala a skvělá atmosféra. Najednou vnímám i jiné věci," prozradila.

Rok 2018 pro ni znamenal i změnu v osobním životě. Přestěhovala se do nového domu. "To je pro mě taky velká změna. Z 2+1 jsem šla do baráku a konečně mám své místo, plac i větší možnosti k tréninku, protože mám zařízenou posilovnu. Teď jsem z této stránky spokojená," řekla Sáblíková.

Sedmnáctinásobná mistryně světa se do elitní desítky Sportovce roku dostala podvanácté v kariéře, od roku 2006 chyběla jen jednou. "To je něco úžasného. Pohybovat se tam takhle, je něco, co si člověk před několika lety nebyl schopen představit. Neskutečně si toho vážím," zdůraznila Sáblíková.

Rychlobruslařská hvězda dlouhých tratí anketu českých sportovních novinářů třikrát vyhrála, letos je ale hlavní favoritkou Ester Ledecká. "Nikdo jiný by vyhrát neměl. Bylo by to hrozně nespravedlivé, kdyby to dopadlo jinak. S tím musí počítat každý. To, co Ester předvedla, se ještě nikomu nikdy nepodařilo," poukázala na olympijské triumfy Ledecké ve sjezdovém lyžování a snowboardingu. "Jsem ráda, že jsem mohla být i v dějišti olympiády a zažít to, že se to povedlo našemu sportovci. Ester je do toho zažraná a snaží se. Přeju jí to jak nikomu," dodala Sáblíková.