I přes vyšší výhru to byl těžší zápas, uznal Šťastný

Čtvrtfinále play off Tipsport extraligy - 2. zápas BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice, 19. března 2021 v Mladé Boleslavi. Jakub Kotala z Mladé Boleslavi (druhý zprava) přijímá gratulaci ke gólu od spoluhráčů. ČTK/Kamaryt Michal

Mladá Boleslav - Hokejový útočník David Šťastný ve druhém zápase čtvrtfinále play off extraligy proti Pardubicím potvrdil roli nejlepšího střelce týmu a důležitým gólem na 2:0 se podílel na výhře nad Pardubicemi. Středočeši zvládli i druhé domácí utkání v sérii a nyní se budou snažit ji na ledě Dynama co nejrychleji ukončit. Reprezentační útočník by se vůbec nezlobil, kdyby Bruslařský klub zvládl úspěšně i zápasy v Pardubicích.

"Na rozdíl od prvního zápasu se mi to tam otevřelo na střelu a skvělou práci odvedl clonící Jakub Kotala," popsal Šťastný přesilovkovou trefu 19 sekund před koncem druhé třetiny. "V play off je úplně jedno, kdo ten gól dá, ale samozřejmě z něj mám radost a pomůže to i mému sebevědomí. Navíc to byl hodně důležitý gól," uvedl sedmadvacetiletý útočník, který vyšel v prvním duelu naprázdno. "Hlavně v přesilovce nás měli načtené, v podstatě jsem se nedostal ani ke střele," přiznal.

Druhý zápas skončil výraznější výhrou domácích, podle Šťastného byl ale těžší. "Výsledek vypadá sice jednoznačně, ale bylo to plné soubojů a bruslení. Pardubice se rozhodně lépe připravily, hodně nás dohrávaly a byly o dost agresivnější. Důležité a podle mého i rozhodující bylo, že jsme v obou zápasech dali první gól my," řekl.

Jedním z klíčových momentů byla i trenérská výzva domácích, díky níž se Bruslařům podařilo ve 13. minutě odvolat gól Anthonyho Camary. "Já jsem ani nevěděl, proč si trenéři výzvu berou. Ale pak mi kluci řekli, že to bylo kvůli vysoké holi, což jsem ani nevěděl, že se může. Pak už jsem ale věřil, že gól uznaný nebude, protože jsem si hned říkal, že to bylo zahrané vysokou holí," uvedl Šťastný.

Informace o soupeři sbíral mladoboleslavský střelec dokonce až v zámoří. Od svého někdejšího parťáka Radima Zohorny zjišťoval informace na jeho bratra Tomáše. "Hned jak bylo jasné, že budeme mít Pardubice, jsme si s Radimem volali. I po prvním zápase jsme byli v kontaktu. Upozorňoval mě, že druhý zápas bude rozhodně těžší. Musím mu dneska zavolat, že jsme to zvládli, snad bude mít radost," hlásil spokojený Šťastný.

Starší bratr Radima Zohorny byl na ledě hodně vidět, i když se střelecky neprosadil. "Je hodně nepříjemnej. Už od prvního zápasu je hodně podrážděnej, skoro až zákeřnej. To jsem ani netušil, že je takový. Ale tohle prostě k play off patří. Souboje a potyčky se budou ještě stupňovat, ale my jsme na takové věci připravení," řekl.

Teď čekají Mladou Boleslav dva zápasy na pardubickém ledě. "Vedeme 2:0, nedostali jsme gól, což je super. Sérii jsme začali výborně, ale do dalších zápasů musíme jít s pokorou. V Pardubicích musíme hrát stejně jako doma - je potřeba bruslit a bojovat. Ale dobře víme, že tam to bude dvakrát tak těžké. Chtěli bychom alespoň bod, ale může se stát, že to třeba i ukončíme," dodal Šťastný optimisticky.