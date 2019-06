I přes odstavení boeingů některé CK hlásí vyšší prodeje než loni

Praha - Odstavení letadel Boeing 737 MAX mírně zpomalilo prodej zájezdů, přesto však některé cestovní kanceláře hlásí až o čtvrtinu více prodaných zájezdů než loni. Zhruba o deset procent kvůli kauze s letadly podražily last minute pobyty, kterých bude o prázdninách v nabídce méně. Vyplývá to z odpovědí cestovních kanceláří, které oslovila ČTK.

"Počet klientů na letošní léto už výrazně přesáhl sto tisíc a momentálně se pohybuje lehce nad loňskou rekordní sezonou. Je vidět, že se ekonomice stále daří, rostou platy a lidé chtějí cestovat," řekl mluvčí cestovní kanceláře Fischer Jan Bezděk. Také cestovní kancelář Alexandria prodala zatím o 15 až 25 procent více zájezdů než loni.

Dočasné vyřazení provozu letadel Boeing 737 MAX komplikuje leteckou dopravu po celém světě. Obchodní ředitel Exim Tours Petr Kostka odhaduje, že se kvůli tomu zřejmě neprodá deset až 15 procent zájezdů. V Česku se problémy s boeingy dotkly zejména dopravce Smartwings, který vlastní sedm těchto strojů a další měl navíc v průběhu roku postupně přebírat od výrobce. Smartwings kvůli tomu na jaře oznámily omezení kapacit svého letního provozu až o osm procent.

Odstavení boeingů z bezpečnostních důvodů přišlo podle Bezděka v dostatečném předstihu před hlavní sezonou, proto se na ni mohly cestovní kanceláře připravit a upravit i letové plány. I další CK mají pro všechny zájezdy v last minute nabídce potvrzené letecké dopravce. "Od chvíle, kdy mají klienti jistotu, že se v jejich zájezdech nebude nic měnit, se prodeje znovu zvýšily na úroveň z loňského roku," dodal Bezděk.

U cestovní agentury Invia, která prodává zájezdy většiny cestovních kanceláří v ČR, zasáhlo odstavení letadel zhruba tisícovku klientů. Podle mluvčí Andrey Řezníčkové si většinou zakoupili jiný zájezd, podobně tomu bylo i u CK Firo Tour. Nejvíce se situace přitom zkomplikovala u regionálních letišť. Například Firo Tour zrušilo část letů z Pardubic a jeden let na Santorini. Změny v letovém řádu nastaly i u odletů z Ostravy, Brna a Prahy.

Až 90 procent z prodaných zájezdů je podle agentury Invia letos pobytových. K nejžádanějším patří tradičně Řecko, Egypt a Bulharsko. Letošním hitem se stalo Turecko, u něhož prodeje vzrostly až o desítky procent. "Příjemné překvapení je Albánie, o kterou je již v letošní premiérové sezoně velký zájem," doplnil mluvčí CK Alexandria Petr Šatný.

Češi mají podle CK zájem ale i o exotické destinace. "Letos létáme do Jordánska, opět také i do egyptské Taby. Říká se, že je tam nejkrásnější potápění, a milovníci surfu začínají mít v oblibě krásnou Panamu. V kurzu je také Omán, kde turista naleznete snad úplně všechno, co si usmyslí. Mrakodrapy, hory, jeskyně, památky, poušť i moře," řekla Řezníčková.

Boeingy 737 MAX 8 jsou ve světě dočasně vyřazeny po březnové nehodě letadla tohoto typu v Etiopii, které se zřítilo krátce po startu. Stejné letadlo navíc havarovalo loni v Indonésii, kdy se po startu zřítilo do Jávského moře. Kdy se stroje vrátí do provozu, stále není zřejmé. Výrobceí na nich musí upravit vadný software. Americký letecký úřad FAA nedávno oznámil, že jeho cílem je certifikovat nový software do konce června.