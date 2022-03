I přes jarní počasí se v ČR dál lyžuje, po víkendu bude otevřeno několik areálů

Praha - V Česku zůstávají v provozu poslední lyžařské areály a i mnohé z nich po víkendu ukončí zimní sezonu. Sněhu na sjezdovkách je sice na mnoha místech stále dostatek, návštěvníků však ubylo a vzhledem k současnému teplu je nejlepší lyžování většinou jen ráno, kdy je sníh na sjezdovkách po noci přimrzlý. Nicméně někteří provozovatelé středisek nevylučují, že se u nich bude lyžovat i o Velikonocích, které připadají na polovinu dubna.

O víkendu mohou skalní příznivci lyžování vyrazit do Krkonoš, Orlických a Jizerských hor nebo Jeseníků, kde jsou stále i upravené běžkařské trasy. Například v Jizerských horách mají běžkaři lepší podmínky ze strany od Jizerky nebo Smědavy, v Jeseníkách mají upravenou stopu z Ovčárny na Švýcárnu. Na Vysočině jsou podle zjištění ČTK poslední dvě běžkařské tratě v jihlavském Českém mlýně a ve Vysočina Areně v Novém Městě na Moravě.

Na krkonošských sjezdovkách stále leží od 30 do 110 centimetrů sněhu a minimálně do konce víkendu se bude lyžovat ve Špindlerově Mlýně, na Černé hoře, v Peci pod Sněžkou, Malé Úpě, Harrachově nebo Rokytnici nad Jizerou. Pokud tam zůstanou dobré podmínky, mohlo by se tam podle provozovatelů lyžovat až do Velikonočního pondělí. Po neděli by chtěli pokračovat také ve Vítkovicích. "Uvidíme podle počasí a zájmu lidí," uvedl starosta Milan Rychtr. Vedle toho areály Mladé Buky, Strážné, Herlíkovice-Bubákov, Šachty ve Vysokém nad Jizerou či Benecko sezonu v neděli ukončí.

O víkendu se bude naposledy lyžovat také v orlickohorském středisku Deštné, Říčky mají naplánované poslední lyžování na příští víkend. V Jizerských horách bude v pátek naposledy otevřený skiareál v Bedřichově, Špičák a Severák v Hraběticích chystají konec na neděli.

Jako poslední zřejmě bude letos opět uzavírat sezonu Ovčárna v Jeseníkách. Podle dispečera jesenické horské služby Jiřího Hejtmánka tam zůstává 120 centimetrů sněhu a lyžovat by se tam mělo do konce dubna. Červenohorské sedlo, Karlov a Ramzová ukončí provoz dříve, ale po víkendu ještě pojedou. Na rozdíl od horského střediska Kraličák, které má před sebou poslední víkendové lyžování.

Vzhledem k dostatku sněhu zůstávají v provozu i některé níže položené areály. Na Vysočině budou do neděle otevřené sjezdovky Šacberk a Čeřínek nedaleko Jihlavy. Na Šacberku pak bude provoz přerušený. "Na druhou polovinu týdne zase předpovídají chladno a v noci mráz, takže trošku si myslíme na to, že i další víkend pojedeme," řekl provozovatel sjezdovky Pavel Havlíček.