I na US Open patří Češky k favoritkám, Djokovič útočí na Grand Slam

New York - Skvělý rok prožívají na velkých akcích české tenistky a také na US Open se dá očekávat, že některá z nich promluví ve Flushing Meadows do závěrečných bojů. Hlavní pozornost je na letošním závěrečném grandslamu ale upřena na Srba Novaka Djokoviče, který by vítězstvím zkompletoval unikátní kalendářní Grand Slam.

Na lednovém Australian Open hrála Karolína Muchová semifinále, poté Barbora Krejčíková senzačně ovládla antukové Roland Garros a Karolína Plíšková se dostala do finále Wimbledonu. Na olympijských hrách v Tokiu získala stříbro Markéta Vondroušová.

Před US Open jsou ve formě především světová čtyřka Karolína Plíšková a devítka Krejčíková. "Cítím se ve své hře dobře," řekla Plíšková, finalistka turnaje z roku 2016, která vyhlíží svůj první grandslamový titul. "Jsem nadšená, že jsem zpět v New Yorku, protože loni to nebyl opravdový New York," zmínila minulý rok, kdy se hrálo US Open kvůli koronaviru bez diváků.

Letos se fanoušci mají do ochozů vrátit a otázkou je, koho uvidí v semifinále dvouhry žen. Z posledních pěti velkých akcí, včetně olympiády, se totiž v semifinále vystřídalo dvacet různých tenistek. "V současnosti je nespočet hráček, které mají šanci vyhrát," řekla bývalá světová trojka a současná komentátorka televizní stanice ESPN Američanka Pam Shriverová.

Přesto má turnaj jednu hlavní favoritku. Světová jednička Ashleigh Bartyová letos vyhrála už pět titulů včetně Wimbledonu. V New Yorku se sice Australanka z předešlých pěti startů dostala nejdále dvakrát do čtvrtfinále, ale její současná forma ji dává naději na lepší výsledek. "Jsem ráda, že můžu dělat, co miluju. A když to vyjde, skvělé. Když ne, nic se neděje," řekla Bartyová.

Čtyřiatřicetiletý Djokovič letos vyhrál Australian Open, Roland Garros i Wimbledon. Může se tak stát třetím hráčem, který získá kalendářní Grand Slam, což dosud dokázali jen v roce 1938 Don Budge z USA a dvakrát Australan Rod Laver, jenž uspěl v roce 1962 a před 52 lety.

"Bude to Novak proti všem a tipuju, že to dokáže, i když to bude těžké, hodně těžké," odhaduje John McEnroe. "Novak je pořád favoritem," řekl Němec Alexander Zverev, který Srba porazil v semifinále olympijského turnaje, v Tokiu pak získal zlato a vyhrál i v Cincinnati.

"Doufám, že tu šanci budu mít. Jsem ve skvělé formě, hraju výtečně a získat Grand Slam je aktuálně mojí hlavní prioritou," řekl rodák z Bělehradu po Wimbledonu.

Loni byl Djokovič na US Open diskvalifikován, protože ve vzteku napálil míček a trefil za sebou lajnovou rozhodčí. V New Yorku už byl osmkrát ve finále a třikrát zvedl nad hlavu vítěznou trofej, naposledy zde slavil před třemi lety. Jasno, jestli uspěje i letos, bude 12. září.

Turnaj letos vynechají některé hvězdy. Sezonu ukončili Švýcar Roger Federer, Španěl Rafael Nadal či obhájce titulu Dominic Thiem z Rakouska. Mezi ženami chybí čtyřiadvacetinásobná grandslamová šampionka Serena Williamsová či další Američanka Sofia Keninová.

Dotace US Open činí 57,5 milionu dolarů (1,25 miliardy korun). Za titul ve dvouhře pořadatelé vyplatí 2,5 milionu dolarů, o půl milionu méně než před rokem. Za účast v 1. kole dvouhry inkasují hráči a hráčky 75.000 dolarů (1,6 milionu korun), což je o 23 procent více než vloni. Za triumf ve čtyřhře vítězný pár inkasuje 660.000 dolarů.