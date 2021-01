I druhé místo je na dosah, ale bude to náročné, ví Macík

Háil (Saúdská Arábie) - V polovině Rallye Dakar se Martin Macík s kamionem Iveco drží na průběžně čtvrtém místě a míří za nejlepším výsledkem v kariéře. Dobře si však uvědomuje, že nic jistého zatím nemá. Po dnešním dnu volna čeká závodníky ještě šest náročných etap včetně maratonské, v níž nebude moct využít asistenci týmových mechaniků.

"Po první polovině jsem spokojený. Jsme na čtvrtém místě a ztrácíme opravdu málo na třetí a myslím si, že i druhé je na dosah. První je přes hodinu, tam by se muselo stát něco technického," řekl Macík ČTK.

Mezi kamiony kraluje tým Kamaz, jehož ruští piloti drží všechna tři medailová místa. Na třetího Airata Mardějeva ztrácí Macík 50 sekund, na druhého Antona Šibalova 24:59 minuty a za prvním Dmitrijem Sotnikovem zaostává o 1:02:33 hodiny. "Každopádně první polovina je málo. Máme před sebou ještě polovinu kilometrů a může se stát cokoliv," uvedl Macík.

Pilot týmu Big Shock! Racing drží s nejlepšími krok od začátku. Po čtvrté etapě byl druhý a pod stupně vítězů v celkovém pořadí klesl až pátek. I proto věří, že může konkurovat kamazům a pomýšlet na pódium.

"Šance tam vždy je. Viděli jsme, že jsme schopni jim konkurovat a jet vepředu, ale vím, že to bude ještě hodně těžký boj, protože kluci modří jsou hodně rychlí a kryjí si záda. My si furt myslíme, že mezi sebou nějak komunikují, protože není možné, jak na trati přesně vědí, koho mají poslat dopředu," řekl Macík, jehož dakarským maximem jsou dvě pátá místa.

Aktuálně nejlepší česká posádka na 43. ročníku Rallye Dakar si ale musí i pomyslně krýt záda. Těsně za Macíkem je krajan Aleš Loprais, výraznější odstup nemá ani šestý Bělorus Alexej Višněvskij s mazem. "Aleš je taky výborný řidič, takže určitě bude chtít zasáhnout do boje o Top 5. Uvidíme, jestli bude rychlostně stačit. Může tam být, stejně jako někdo další. I Maz jede velmi dobře. My jsme tady ale od toho, abychom závodili a chceme urvat Top 5 nebo pódiové umístění," podotkl Macík, jenž si cení i faktu, že během několika etap se pohyboval v čele.

Devítinásobný dakarský účastník debutoval na slavné soutěži v roce 2013 v Jižní Americe. Letos jede podruhé v Saúdské Arábie a přiznal, že pořadatelé splnili sliby, že připraví náročnější trať než před rokem.

"Počítali jsme s tím, ale i tak mě to trošku překvapilo, protože rychlost, kterou se jede, je opravdu pekelná," řekl Macík. Často se svým kamionem jede maximální povolenou rychlostí 140 km/h. "Letíme furt 140, ale přes věci, přes které bych takhle nejel. Já bych tolik nejel ani po silnici, po kterých tady jedeme. Sám žasnu, co auto zvládne a co dokáže ustát. Měli jsme několik vzdušných výletů a divím se, že auto je ready, ale očividně je dobře postavené, za což patří velký dík tátovi," zmínil otce Martina Macíka staršího, který se výrazně podílel na konstrukci závodního speciálu.

Macík startuje na Dakaru podruhé s ivecem, oproti loňskému kamionu má nově k dispozici automatickou převodovku a i přes omezený závodní program se jeho týmu podařilo speciál doladit. "Vše funguje, jak má. Kluci makají a každý den chodí spát relativně brzy, protože Karel drží. Museli jsme zatím měnit jen pár věcí, ale to jsou spíše pravidelné výměny nebo údržba, která se dělá denně," řekl Macík.

Teoreticky by závodníky ve druhé polovině Dakaru mělo čekat méně písku a více kamenitých cest, Macík ale předpokládá, že to bude podobné jako dosud. "Zatím byly v každé etapě duny nebo alespoň písek, což přináší jiný styl jízdy. I když rychlost, kterou se jede skrz duny a písek, je jiná než dříve. Dříve se přes duny muselo nějak dostat, někdo byl rychlejší, někdo pomalejší, ale rozdíly nebyly tak markantní. Teď se nepřemýšlí, že se přes duny nedostanete, ale jak rychle se dostanete. Nemůžeme zaspat ani na vteřinu," podotkl.

Důležitým faktorem pro celkový úspěch bude zvládnutí 7. a 8. etapy hned po dnu volna. Posádky si mezi nimi budou muset poradit bez pomoci týmových mechaniků. "Myslím si, že druhá polovina rallye bude velmi podobná. Můžeme počítat s podobnou rychlostí a strukturou, ale máme tam maratonskou etapu, kde není servis a auto je potřeba trošku pošetřit. Uvidíme, jak tohle dopadne," dodal Macík.