I díky výhře v MS dál funguju v motosvětě, uvědomuje si Pešek

Praha - Už třináct let dělí motocyklového jezdce Lukáše Peška od prvního triumfu v seriálu mistrovství světa. Jeden ze tří Čechů, kterým se něco podobného podařilo, zažil v roce 2007 životní sezonu. I díky květnovému triumfu v Číně neopustil motoristické prostředí a působí v něm až doposud. Pešek v současnosti provozuje vlastní akademii, věnuje se výchově následníků a spolupracuje s Besipem.

"Jsou to super vzpomínky. Víceméně díky tomu mohu dál fungovat v motosvětě, jen v jiné funkci. Všechno je jen pozitivní," řekl Pešek v rozhovoru s ČTK. Záznam celého závodu stopětadvacítek z 6. května 2007 od té doby nikdy neviděl, jeho část ale opakovaně. "Poslední tři čtyři kola jsem viděl několikrát. Lidi mají v oblibě, když někam přijdu, si to pouštět. Samozřejmě, že si ho ale pamatuju. Tak dobrých závodů nebylo zas tolik, abych si je nepamatoval," pousmál se čtyřiatřicetiletý jezdec.

Pešek odjel v mistrovství světa devět sezon a představil se ve všech třech třídách. Životní sezonou byl ale rok 2007, kdy vedle Číny triumfoval i v závěru roku v Austrálii a dohromady šestkrát se prosadil na stupně vítězů. Dlouho bojoval o titul, ale nakonec skončil celkově čtvrtý.

"Souhlasím, že to byla moje nejlepší sezona v celé kariéře. Škoda, že nedopadla o trošku lépe. Zase ale dopadla alespoň takhle," řekl Pešek, který před 13 lety uspěl i na domácí trati na Masarykově okruhu. V Brně byl třetí. "Co je víc? Z pohledu výsledku, vítězství je vítězství. To je meta, kterou dosáhnout není tak jednoduché. Ale na druhou stranu třetí místo v Brně bylo díky lidem emotivnější," přiznal.

Vedle Peška dokázali závod MS vyhrát z Čechů jen František Šťastný a Karel Abraham. "Jestli na nás může někdo navázat? Pokud se to bude ubírat směrem, že budou závodníci závodit na playstationu, tak máme šance veliké," smál se Pešek v narážce na současnou situaci, kdy je kvůli koronaviru světový šampionát přerušený. "V reálu na nás může stoprocentně navázat Filip Salač, který má celkem dobrou formu, dobré myšlení a rychlost," doplnil vážněji.

Osmnáctiletý Salač je aktuálně jediným Čechem v seriálu. "Ekonomika v tom hraje roli, na druhou stranu si musíme říct, že v této chvíli ani nemáme jezdce, kteří by na to měli. Ekonomickou stránku tak nemusíme řešit. Spíše je to o tom, že po generaci Smrž, Pešek, Abraham a dejme tomu Kornfeil je tam díra," podotkl Pešek.

Důvod je podle něj jednoduchý - absence systematické výchovy jezdců. "Nikdo se nevěnoval tomu, aby tady byla nastupující generace. To je zásadní problém, proto nikdy nemůžeme být jako Španělé či Italové. U nich se pracuje s mládeží a připravuje se další generace, to se tady neděje. Český sport na to doplácí celkově, podobné je to i ve fotbale či hokeji," soudí jezdec, který si připsal v MS 136 startů.

Svého nástupce se ale snaží vychovat i samotný Pešek, jenž úzce spolupracuje s patnáctiletým Ondřejem Vostatkem. "Samozřejmě, že to není jednoduché a je to finančně náročné. Děláme kroky, abychom to jezdcům usnadnili, a to, jak se nám to povede, se uvidí v budoucnosti. Nebude to zítra. Ondra je ten, který k tomu má nejblíže, ale za ním je tam zase díra třeba pět let," podotkl Pešek a poukázal na to, že i Vostatkova kariéra není dílem motoristických autorit, ale jeho rodiny.