Hyundai v Nošovicích je na dvou třetinách výroby, stav se lepší

Nošovice (Frýdecko-Místecko) - Výroba v automobilce Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku je v současné době kvůli poklesu objednávek způsobeném pandemií koronaviru na dvou třetinách běžného objemu. Situace se ale postupně zlepšuje. K návratu ke standardní výrobě mají firmě pomoci i letošní novinky: inovovaná modelová řada i30, kterou automobilka představila dnes, nebo vylepšený vůz Tucson, který se chystá na podzim. Novinářům to řekl mluvčí automobilky Pavel Barvík.

"Ve standardním režimu vyrábíme 1400 vozidel denně. Dnes se pohybujeme zhruba kolem 1000 vozů denně," řekl Barvík. Od obnovení výroby po odstávce se ve slezské továrně pracuje na dvě směny. "Jsme mírnými optimisty a doufáme, že v druhé polovině roku by mohlo dojít k rozšíření na tři směny. Ale je to teď předčasné komentovat, protože v tuto chvíli plánujeme výrobu na další měsíc vždy podle aktuální poptávky v měsíci předcházejícím," řekl mluvčí. Původní plán výroby na letošek byl 303.000 vozů.

Firma zaměstnává 3300 lidí a nikoho zatím nehodlá propouštět. Zaměstnanci, jejichž směna má zrovna volno, jsou doma se 70 procenty výdělku. "Pro automobilový trh je velmi zásadní kvalita práce. My si velmi vážíme toho, že 96 procent zaměstnanců je zde z regionu, jsou to Češi, proto si je držíme," řekl mluvčí. Automobilka stále lidi přijímá. Jde o pozice orientované na elektřinu, které souvisejí s březnovým zahájením produkce Kony, prvního vozu na elektrický pohon vyráběného v Nošovicích.

Situace na trzích se podle Barvíka začíná zlepšovat. "Mezi naše klíčové trhy patří německý trh, španělský trh, italský trh, takže trhy, které byly poměrně výrazně zasaženy koronavirem. Nicméně i ty trhy se pomalu zotavují a tím, jak začínají fungovat víc a víc normálně, nám samozřejmě začíná chodit stále více a více objednávek," řekl Barvík.

Nošovická automobilka exportuje do 70 zemí světa, nejvíce do Evropy, ale například také do Maroka nebo na Nový Zéland i do exotických destinací jako Francouzská Guayana nebo Guadeloupe.

Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Loni vyrobila 309.500 vozů. V roce 2018 vytvořil podnik zisk 7,22 miliardy korun a tržby 129,26 miliardy korun.