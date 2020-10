Hyundai kvůli riziku vznícení baterie svolá téměř 77.000 aut Kona

Soul - Jihokorejská automobilka Hyundai Motor svolá ke kontrole téměř 77.000 elektromobilů Kona v Severní Americe, Číně, Evropě, Jižní Koreji a z dalších trhů. Hrozí u nich totiž vznícení baterie. Petr Michník ze závodu Hyundai Motor Manufacturing Czech v Nošovicích na Frýdecko-Místecku ČTK řekl, že aut vyrobených v Česku se kontrola netýká.

Minulý týden jihokorejská firma oznámila, že z domácího trhu svolá do servisů 25.564 elektromobilů Kona. Kontrolu bude muset podle agentury Jonhap rovněž podstoupit 37.366 týchž vozů v Evropě a také 11.137 v Severní Americe. Časový harmonogram ke svolávání v prohlášení výrobce není.

"Našich aut se to netýká. My máme jiného výrobce baterií. Svolání se týká aut vyrobených do března 2020, což je shodou okolností datum, kdy se elektromobily Kona začaly u nás v Nošovicích vyrábět," řekl Michník. Automobilka v Nošovicích zahájila sériovou výrobu vozu Kona Electric v polovině března jako prvního automobilu na elektrický pohon vyráběného v České republice.

Jihokorejské ministerstvo dopravy minulý týden uvedlo, že automobilka Hyundai z vlastní vůle svolává auta Kona kvůli tomu, že baterie může zkratovat a že u ní hrozí vznícení.

Společnost LG Chem, která baterie do vozů Kona dodává, minulý týden uvedla, že příčinou vznícení nejsou defektní baterie a že příčina nebyla určena. Vůz testovala společně s jeho výrobcem a žádná z baterií se nevznítila.

Vozům Kona svolaným v Jižní Koreji bude aktualizován software, některým modelům výrobce vymění baterii.

Společnost KB Investment & Securities odhaduje, že svolávací akce by mohla automobilku Hyundai vyjít až na 600 miliard wonů (12 miliard Kč), pokud baterii vymění u téměř 77.0000 dotčených vozů po celém světě.