Hyundai chce dát 5,5 miliardy dolarů na závod na elektromobily v USA

New York/Soul - Jihokorejský výrobce aut Hyundai Motor Group plánuje investovat ve Spojených státech 5,54 miliardy USD (129,3 miliardy Kč) do výstavby prvního specializovaného závodu na výrobu plně elektrických vozů a baterií. Oznámila to dnes automobilka krátce poté, co Joe Biden zahájil svou první návštevu Asie v prezidentském úřadu právě v Jižní Koreji. Šéf Bílého domu hovořil mimo jiné blízkých vazbách obou zemí, které je třeba rozvíjet například v oblasti ekonomiky.

Zahájení výstavby závodu ve státě Georgia má začít na počátku roku 2023. Komerční výroba by se měla spustit v první polovině roku 2025. Roční kapacita závodu má být 300.000 vozů. Vytvořit má zhruba 8100 pracovních míst.

Hyundai Motor Group je mateřskou společností automobilek Hyundai Motor a Kia. Závod na výrobu baterií má vzniknout na základě strategického partnerství, jehož podrobnosti budou zveřejněné později, dodala společnost.

Závod je důležitou součástí plánovaných investic Hyundai ve Spojených státech, které mají do roku 2025 činit 7,4 miliardy USD. Stát Georgia očekává, že automobilka přiláká i své dodavatele, kteří by mohli investovat další jednu miliardu USD, napsala agentura Reuters.

Začátkem února Hyundai oznámil, že plánuje do roku 2030 do elektromobilů investovat 19,4 bilionu wonů (zhruba 360 miliard Kč). Cílem automobilky je do roku 2030 dosáhnout podílu na globálním trhu s elektromobily kolem sedmi procent.

Hyundai je největší automobilkou v Jižní Koreji a spolu se svou sesterskou firmou Kia Motors tvoří jednoho z deseti největších výrobců automobilů na světě. Společnost Hyundai v listopadu 2008 oficiálně zahájila sériovou výrobu osobních aut v Nošovicích na Frýdecko-Místecku, zatímco Kia spustila v prosinci 2007 sériovou výrobu osobních aut u Žiliny na Slovensku.